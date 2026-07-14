Curier Județean

14 iulie 2026 | Avarie la apă în Blaj: Furnizarea apei întreruptă temporar pe mai multe străzi și în cartierul Petrisat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Avarie la apă în Blaj: Furnizarea apei întreruptă temporar pe mai multe străzi și în cartierul Petrisat

SC APA CTTA SA Alba – Sucursala Blaj a anunțat, în dimineața zilei de marți, 14 iulie 2026 întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Blaj pe străzile Dr. Vasile Suciu – parțial, Eroilor – parțial, Ceferiștilor, Fochiștilor, Locomotivei, Fabricii și în cartierul Petrisat, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

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Echipa de intervenție se află la fața locului și acționează pentru remedierea avariei.

Estimare reluare alimentare cu apă: ora 12.00.

„La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Blaj, la numerele de telefon 0258 711 340 / 0258 712 345, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au precizat reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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