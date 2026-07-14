Anunț urgent făcut de CTS Alba: Un pacient din Blaj, rănit grav într-un accident, are nevoie de sânge și trombocite. Se caută donatori cu grupele B pozitiv și B negativ
Anunț urgent făcut de CTS Alba: Un pacient din Blaj, rănit grav într-un accident, are nevoie de sânge și trombocite. Se caută donatori cu grupele B pozitiv și B negativ
Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba face apel la persoanele cu grupele de sânge B pozitiv și B negativ să doneze, în contextul unei urgențe medicale.
Solicitarea vine în urma unui accident rutier petrecut la Blaj, în urma căruia un pacient aflat în stare gravă are nevoie urgentă de sânge. Reprezentanții CTS Alba au transmis următorul mesaj pe o rețea de socializare:
,,Un pacient din Blaj, care a suferit ieri un accident grav, are nevoie de sânge și de trombocite (concentrat trombocitar), grupa B pozitiv.
Rugăm persoanele care au grupa B pozitiv sau B negativ și au mai donat să vină la noi, în centru, pentru a dona sânge. Donând sânge, îl ajutați să trăiască.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul transmis de CTS Alba.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
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