FOTO: Reprezentanții LPS Alba Iulia, la Campionatele Naționale de înot cadeți | Lorand Palfi – două clasări în apropierea podiumului

Reprezentanții LPS Alba Iulia, la Campionatele Naționale de înot cadeți | Lorand Palfi – două clasări în apropierea podiumului

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a avut 6 reprezentanți la Campionatul Național de înot, cadeți (12/13 ani).

Competiția găzduită de Bazinul Olimpic „Ion Alexandrescu” din Oradea, organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, a adunat la start 450 de sportivi (băieți 12 ani – 144, fete 12 ani – 124, băieți 13 ani – 92, fete 13 ani – 90), de la 79 de cluburi.

La finele întrecerii sportivii din Cetatea Marii Uniri, pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu, s-au clasat pe locul 32 (cu 10 puncte). Cele mai bune rezultate le-a obținut Lorand Palfi care s-a clasat în apropierea podiumului în probele de 50 metri bras și 100 m bras, respectiv pe locul 4. A mai încheiat pe locul 11 la 200 m mixt, locul 17 în proba de 100 m spate și locul 18 în proba de 50 m liber.

Ștefan Nechita-Vesa a încheiat pe locul 10 în proba de 200 metri bras, locul 11 la 100 m bras, locul 17 la 200 m fluture, locul 25 la 200 m mixt, locul 26 la 100 m fluture și locul 40 la 50 m liber.

David Begov-Ungur s-a situat pe locul 10 în proba de 200 metri fluture, locul 12 la 100 m bras, locul 13 la 200 m bras și locul 14 la 100 m fluture și 200m mixt.

Alexandra Lefter a terminat pe locul 12 în proba de 200 metri fluture, locul 27 la 100 m fluture, locul 33 la 200 m liber, locul 35 la 200 m mixt, locul 42 la 100 m liber și locul 48 la 50 m liber.

În dreptul lui Pavel Peterliceanu au fost locurile 18 în proba de 200 metri liber, 21 la 200 m mixt, 35 la 100 m liber, 36 la 100 m spate și 54 la 50 m liber.

Cristiana Adam a adunat locul 24 în proba de 200 metri bras, locul 31 la 100 m bras, locul 34 la 200 m mixt și locul 39 la 100 m spate.

Înotătorii de 13 ani au mai concurat și în probele de ștafetă 4×50 metri liber – locul 14 si 4×50 metri mixt combinat – locul 15 (două fete și doi băieți). Ultimul concurs va fi Cupa României pentru juniori, tineret și seniori, la Târgu Mureș.

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