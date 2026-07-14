Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Răcire temporară la final de „Cuptor”. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Răcire temporară la final de „Cuptor”. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie a prezentat, marți, 14 iulie 2026, prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni.
Conform estimărilor meteorologilor, la finalul lunii iulie, numită popular „luna lui Cuptor”, se va produce o răcire a vremii în România.
Citește și: Cum va fi vremea în Transilvania până în 26 iulie 2026: Alertă aproape permanentă de vijelii. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul țării se vor situa, în general, în jurul normalului climatic.
Regimul pluviometric va fi excedentar în zonele montane și, local, în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale.
*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026
Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile țării, cu o abatere negativă mai accentuată în sud-est.
Precipitațiile vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor încadra, în general, în limitele climatologice specifice perioadei.
*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026
Temperatura medie va fi ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice, în timp ce în rest valorile termice vor fi apropiate de media perioadei.
Regimul pluviometric va avea tendință de deficit în cea mai mare parte a țării, mai ales în zonele montane.
*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026
Valorile termice medii vor fi ușor peste cele normale în majoritatea regiunilor, cu un plus mai evident în vestul țării.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale Cluj rămâne lider la promovarea examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, cu o rată de 87%, conform datelor publicate de Ministerul Educației. Clasamentul primelor zece județe s-a menținut în mare parte neschimbat, însă Brașov a urcat pe locul […]
Video | Codul Urbanismului 2026. Ministrul Cseke Attila, în Alba: „Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit în oarece formulă”
Codul Urbanismului 2026. Ministrul Cseke Attila, în Alba: „Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit în oarece formulă” Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, afirmă că este nevoie de adoptarea Codului Urbanismului, jalon în Planul Național de Redresare și reziliență, […]
Pensii 2026 | Activele Pilonului III au depășit 8,4 miliarde de lei, iar peste un milion de români contribuie la fondurile facultative
Pensii 2026 | Activele Pilonului III au depășit 8,4 miliarde de lei, iar peste un milion de români contribuie la fondurile facultative Interesul românilor pentru economisirea suplimentară în vederea pensionării este în continuă creștere. Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns, la sfârșitul lunii mai 2026, la 8,4 miliarde de lei, înregistrând un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale Cluj rămâne lider la...
Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Răcire temporară la final de „Cuptor”. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Răcire temporară la final de „Cuptor”. Prognoza meteo pe...
Știrea Zilei
Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din „Mica Romă”
Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari...
FOTO | „Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore
„Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore Decizia Municipiului Alba Iulia de...
Curier Județean
FOTO | Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului
Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de...
Bacalaureat 2026 | Rezultatele obținute de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 60 de elevi au avut media peste 9
Rezultatele obținute de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 60 de elevi au avut media peste 9 Toți...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...