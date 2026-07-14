Cum va fi vremea în România până în 10 august 2026: Răcire temporară la final de „Cuptor”. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat, marți, 14 iulie 2026, prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni.

Conform estimărilor meteorologilor, la finalul lunii iulie, numită popular „luna lui Cuptor”, se va produce o răcire a vremii în România.

*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul țării se vor situa, în general, în jurul normalului climatic.

Regimul pluviometric va fi excedentar în zonele montane și, local, în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile țării, cu o abatere negativă mai accentuată în sud-est.

Precipitațiile vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor încadra, în general, în limitele climatologice specifice perioadei.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperatura medie va fi ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice, în timp ce în rest valorile termice vor fi apropiate de media perioadei.

Regimul pluviometric va avea tendință de deficit în cea mai mare parte a țării, mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Valorile termice medii vor fi ușor peste cele normale în majoritatea regiunilor, cu un plus mai evident în vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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