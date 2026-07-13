VIDEO | Ministrul interimar al Dezvoltării afirmă că România va termina de construit toate creșele programate cu finanțare prin PNRR. Nu toate spitalele prinse în program vor fi finalizate la termen

Ministrul interimar al Dezvoltării afirmă că România va termina de construit toate creșele programate cu finanțare prin PNRR. Nu toate spitalele prinse în program vor fi finalizate la termen

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă, într-o vizită efectuată la Zlatna, județul Alba, luni, 13 iulie 2026, că unul dintre cele opt spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanța, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor.

Pentru alte cinci spitale programate a fi realizate cu fonduri din PNRR a fost nevoie de suplimentarea finanțării cu fonduri de la bugetul statului.

Cseke Attila a fost întrebat luni, în timpul unei vizite în județul Alba, ce se întâmplă cu creșele și spitalele care sunt programate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și care nu vor fi terminate la termenele stabilite.

„Nu sunt în perspectivă asemenea probleme, pentru că pe creșe jalonul nostru este de 80 de creșe pe grant, adică nerambursabil și 30 de creșe pe finanțare rambursabilă. Din ceea ce vedem astăzi, aceste jaloane vor fi realizate”, a răspuns ministrul Dezvoltării, subliniind că programul guvernamental care vizează construirea de creșe va continua și după încheierea PNRR.

Cseke Attila: Spitalul Județean de Urgență Constanța urmează să se finalizeze în primăvara anului următor

În ceea ce privește spitalele, ministrul spune că unu dintre cele opt spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanța, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor.

„Avem opt spitale în stadiul la zi, actual, finanțate prin PNRR din care două sunt practic finalizate, celelalte șase sunt în stadiul de execuție. Unul dintre ele, investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța, există deja decizia Guvenrului de a continua finanțarea pînă în februarie-martie anul viitor pe Programul Operațional Sănătate, pentru că acolo se poate încadra, e o investiție mare, de peste un miliard de lei. Celelalte cinci, după cum știți, au avut, unele dintre ele, câteva probleme de-a lungul timpului, în ultimele două luni am constatat că trebuiau date Hotărâri de Guvern de aprobare a indicatorilor, de reaprobare a indicatorilor, după caz, respectiv a fost nevoie de o suplimentare a finanțării din bugetul de stat a acestor invesiții la spitale, banii sunt în bugetul Ministerului Sănătății, nu sunt probleme, chiar am adus plățile la facturi la spitale la zi. Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plățile și așteptăm ca până la sfârșitul lunii august să putem să închidem aceste cinci spitale pe lângă celelalte două care sunt deja în faza de recepție, Constanța urmând să se finalizeze în primăvara anului următor”, a adăugat ministrul interimar al Dezvoltării.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE