VIDEO | CLACA LA COASĂ – obicei străvechi readus la viață la Mogoș, în județul Alba, în care oamenii se ajută unii pe alţii. Cum se desfăşoară o clacă

Claca la coasă, un vechi obicei prin care oamenii dintr-o comunitate se ajutau reciproc ori de câte ori aveau ceva de făcut, este readus la viață an de an la Mogoș, în județul Alba.

Peste 40 de cosaşi, îmbrăcați în straie populare, au ascuţit coasele sâmbătă dimineața şi au tăiat iarba, iar la finalul muncii au fost cinstiţi, după obiceiul locului, cu mâncare bună și băutură.

Evenimentul a început la ora 10.00, cu o slujbă de Te Deum șa biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Mogoș – Bîrlești, iar apoi a continuat cu claca de coasă pe Muntele Bârleștilor.

După ce iarba a fost tăiată și munca lor colectivă s-a încheiat, cosașii, îmbrăcați în straie populare, au fost cinstiți într-un mod tradițional. Masa a fost îmbelșugată cu mâncăruri specifice regiunii și cu băuturi locale și a oferit ocazia participanților să se relaxeze, să socializeze și să împărtășească povești, consolidând astfel legăturile comunitare.

Claca presupune o gazdă binevoitoare, o muncă tradiţională realizată de femei sau bărbaţi din sat în comun şi o stare generală de petrecere.

Claca este asociată de multe ori cu şezătoarea, şi regional i se mai spune şi furcărie. Ardelenii îi mai zic şi habă sau habără, iar în Muntenia i se mai spune şi sideancă. Procurarea materialelor de construcţie, piatră şi lemn, făcutul vălătucilor, lipitul, ridicatul şi acoperitul caselor, aratul, prăşitul, seceratul, cositul şi depănuşatul pământului erau prilejuri când ”se chemau în clacă” propriu-zisă sătenii, cu precădere tineretul. Între aceste munci voluntare se numărau şi clăcile de tors, ce erau de mare ajutor pentru femeile singure, care trebuiau să le facă haine copiilor mulţi pe care-i aveau, căci, ca toţi copiii, aceştia îşi murdăreau şi îşi rupeau îmbrăcămintea în zbenguielile lor.

Claca era bună şi pentru femeile ai căror soţi trăiau, căci bărbaţilor şi feciorilor li se zdrenţuia îmbrăcămintea în muncile grele pe care le efectuau vara şi iarna; era bună şi pentru fetele mari, care nu puteau purta orice, şi chiar pentru bătrânii ale căror straie se învecheau şi se rupeau. Aşadar, claca era şi este bună pentru toţi.

Duminică, 17 august 2025

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mogoș

-09:30 – Utrenie și Sfânta Liturghie, Centrul comunei Mogoș

-13:00 – Spectacol de muzică populară, cu invitați speciali: MARIA și MIHAI NEMEȘ, Grupul vocal Țarina al CupruMin Abrud, Ansambluri folclorice din Sohodol și Cluj-Napoca, interpreți și rapsozi ai zonei Ardealului: Nuria Oarga, Adi Ardelean, Dalia Jude, Rareș Bogdan, Alexandra Scrob, Adriana Bogdan și Grupul instrumental FLORA

Evenimentul este un omagiu adus marelui etnolog și folclorist Ovidiu Bîrlea, fiu al satului Mogoș, autor de referință în studiul folclorului românesc și un nume marcant în cultura transilvăneană.

Prin acest program divers, comunitatea din Mogoș își afirmă identitatea, readuce la viață obiceiuri vechi și își deschide porțile către toți cei care iubesc valorile tradiționale autentice.

