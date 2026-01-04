VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud

Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud

Circulația rutieră este blocată duminică, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 12.00, pe DN 74. Un copac a căzut pe carosabil pe Dealul Mare, sub greutatea zăpezii.

Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de un cititor ziarulunirea.ro, aflat în zonă.

Mai multe mașini sunt blocate pe ambele sensuri de mers ale drumului DN 74, între Zlatna și Abrud.

În zona Apusenilor se circulă în continuare în condiții de iarnă, iar ninsoarea continuă să cadă și astăzi.

Reamintim că județul Alba se află până marți dimineața sub avertizare cod galben de ninsori și viscol.

UPDATE: Drumul a fost degajat de participanții la trafic, printre care și deputatul PSD de Alba, Adrian Bara. ,,Înarmați” cu o toporișcă, oamenii au tăiat copacul și au tras cu un troliu de la una din mașinile blocate crengile de pe drum.

