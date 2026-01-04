VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud
Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud
Circulația rutieră este blocată duminică, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 12.00, pe DN 74. Un copac a căzut pe carosabil pe Dealul Mare, sub greutatea zăpezii.
Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de un cititor ziarulunirea.ro, aflat în zonă.
Mai multe mașini sunt blocate pe ambele sensuri de mers ale drumului DN 74, între Zlatna și Abrud.
În zona Apusenilor se circulă în continuare în condiții de iarnă, iar ninsoarea continuă să cadă și astăzi.
Reamintim că județul Alba se află până marți dimineața sub avertizare cod galben de ninsori și viscol.
UPDATE: Drumul a fost degajat de participanții la trafic, printre care și deputatul PSD de Alba, Adrian Bara. ,,Înarmați” cu o toporișcă, oamenii au tăiat copacul și au tras cu un troliu de la una din mașinile blocate crengile de pe drum.
Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
VIDEO | Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum
Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”
4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță și ploi, depuneri de polei și formarea de ghețuș.
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l
VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
