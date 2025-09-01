VIDEO | Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții, transportați la București, Timișoara și Alba Iulia
Cine sunt victimele exploziei de la Sebeș: Răniții din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka, transportați la București, Timișoara și Alba Iulia
Cele patru persoane rănite în explozia de la Kronospan Sebeș sunt 3 din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka. Victimele au fost transportate de urgență la spitale pentru îngrijiri medicale.
Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, victimele exploziei de la Sebeș sunt din Petrești, Șibot și un cetățean srilankez. Trei dintre răniți au suferit arsuri, iar una și un traumatism cradio-cerebral.
Un bărbat de 33 de ani, din comuna Șibot și un cetățean de 48 de ani, din Sri Lanka au suferit leziuni corporale și au fost transportați la o unitate medicală, cu elicopterul SMURD, după cum urmează:
-Unul dintre răniții cu arsuri grave și ventilat mecanic este transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara.
Citește și: VIDEO | MOMENTUL exploziei urmată de incendiu de la Sebeș: Flăcări uriașe și fum gros
-Un alt pacient, care prezintă un traumatism craniocerebral și arsuri, va fi dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirile de specialitate, să fie transferată la Spitalul de Urgență “Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.
Un bărbat de 46 de ani, din Petrești a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
În acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.
Cercetările continuă pentru clarificarea tutoror împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Citește și: VIDEO | Cum s-a produs EXPLOZIA urmată de INCENDIU de la Sebeș. Surse: „O bandă s-a supraîncălzit, iar rumegușul foarte mic explodează puternic dacă are foc”
Reamintim că explozia s-a produs luni dimineața, la ora 7.20, într-o hală de sortare a rumegușului, unde o bandă s-a supraîncălzit.
La fața locului au intervenit de urgență 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor, o uutoscară și 2 ambulanțe SAJ. De asemenea, au fost solicitate și două elicoptere SMURD pentru deplasarea la locul accidentului și preluare victimelor rănite.
Totodată au fost solicitate în sprijin un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu și autospeciala cu roboți din cadrul ISU Mureș.
Pentru gestionarea operativă a situație în teren a fost activat planul rosu de intervenție. Intervenția este condusă și coordonată la fața locului de către Inspectorul Șef al ISU Alba.
Începand cu ora 09:30 PLANUL ROSU DE INTERVENTIE a fost dezactivat. Forțele de intervenție încă lucrează pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.
La locul producerii incendiului se află Prefectul al județului Alba, reprezentanți ai structurilor MAI (IPJ, IJJ), Garda de Mediu, Agenția pentru Protectia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, primarul municipiului Sebeș.
Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3000mp.
