VIDEO | Cum s-a produs EXPLOZIA urmată de INCENDIU de la Sebeș. Surse: „O bandă s-a supraîncălzit, iar rumegușul foarte mic explodează puternic dacă are foc”
Cum s-a produs EXPLOZIA urmată de INCENDIU de la Sebeș
Explozia urmată de incendiu de pe platforma Kronospan Sebeș a avut loc la fabrica de pal.
Citește și: VIDEO | PLAN ROȘU de intervenție la Kronospan Sebeș: Trei victime au suferit ARSURI și o alta este rănită. Au fost solicitate două elicoptere SMURD și autospeciala cu roboți de la Mureș
Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, incidentul s-a produs într-o hală de sortare, unde se sortează așchiile pe diferite dimensiuni. ”Este vorba de o hală micuță unde se sortează pal-ul mecanizat. Au mai fost probleme în zona aceea. O bandă s-a supraîncălzit, iar rumegușul foarte mic explodează puternic dacă are foc”, au explicat sursele ziarulunirea.ro.
„În spate la un zid s-a produs o explozie. A fost un suflu puternic.
Din păcate 2 colegi de-ai noștri au fost arși un pic mai tare. Ei lucrau chiar acolo.
Era o problemă mecanică și încercau să o depisteze”, a declarat unul dintre angajați.
