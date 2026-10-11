VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol folcloric și concerte

Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol folcloric și concerte

Comuna Pianu a fost, în weekend-ul care se apropie de final, gazda celei de-a V-a ediții a Festivalului Armonii și Gusturi, organizat cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a produselor agroalimentare românești.

În zilele de 10 și 11 octombrie 2026, la Căminul Cultural din Pianu de Jos, Festivalul „Armonii și gusturi la Pianu” aduce împreună muzica, tradițiile și produsele agroalimentare românești, într-o sărbătoare a comunității și a oamenilor care păstrează vii valorile satului.

Desfășurat cu prilejul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, festivalul propune întâlniri cu producători, un târg de produse tradiționale, activități pentru copii și spectacole de muzică și dans. Programul de sâmbătă este dedicat temei „100 de ani de Asimina în România – povestea Asiminei la Pianu”, prin prezentări, discuții și degustări.

Cei mici se vor putea bucura alături de Teatru de păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la spectacolul „Laboratorul veseliei”, dar și de expoziția de felinare din dovleci/bostani „Bostaniada”.

Nu a lipsit nici târgul de produse tradiționale românești și expoziția cu vânzare de produse agroalimentare.

De la ora 14.00, a început spectacolul folcloric cu Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Dirijor: ALEXANDRU PAL, alături de soliștii: ROXANA RECHE, FLORICA MOGA, DORINA NARIȚA ȘI NICOLAE PLUTĂ, programul artistic de muzică și dansuri populare elevii Școlii Gimnaziale „Augustin Bena” Pianu de Jos, „Mlădițele Sebeșului” cu elevii din Sebeș și Comuna Pianu, instructor Paula Szas, Dans modern cu perechile de copii din comuna Pianu, Guia Alesia și Popa Gabriel, Cîndroi Ioana și Falamas David instructor Ema Șalapi, dar și programul artistic de muzică populară soliști comuna Pianu: Țârlea Daniela, Lupu Maria și solist instrumental: Pavel Tomiță;

Seara aduce pe scenă muzica italiană cu trupa DUBLU CLICK și copiii comunei Pianu, urmată de muzica Folk/Pop cu Liviu Trifu.

Cele două zile de sărbătoare din comuna Pianu se vor încheia cu muzică de petrecere, etno și muzică populară soliști Ovidiu & Ioana Țăran și cu discotecă.

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