Video | O femeie din Alba readuce la viață modelele vechi de pe ia românească: „Să nu mai fie foarte… chinezești”
O femeie din Alba readuce la viață modelele vechi de pe ia românească: „Să nu mai fie foarte… chinezești”
Broderie migăloasă, modele recuperate din muzee, pânză românească și ore întregi de muncă. Floricica Domnica Ciucur transformă motivele tradiționale românești în ii, costume populare, tablouri și obiecte artizanale personalizate. Pentru ea, broderia nu este doar o meserie, ci o formă de a păstra vie istoria satului românesc.
Într-o lume în care produsele fabricate în serie ajung tot mai ușor să înlocuiască obiectele lucrate manual, Floricica Domnica Ciucur a ales să meargă în direcția opusă: caută modele vechi, le studiază, le reproduce cu migală și încearcă să păstreze cât mai fidel specificul portului popular din diferite zone ale Transilvaniei.
Printre lucrările sale se află o ie realizată după un model de la Muzeul din Întregalde, precum și modele inspirate din zone precum Târnavele, Apusenii, Brad, Gârda sau Petrești.
„Foarte multe modele le găsesc pe la târguri și mi le aduc oamenii. Sunt oameni care au ii vechi, păstrate de la mame și bunici, iar eu încerc să păstrez aceste modele. Îmi place foarte mult să promovez ce avem noi: românesc, istorie, tradiție, cultură. Îmi place să promovez și zonele”, spune doamna Ciucur, pe care reporterii ziarulunirea.ro au întâlnit-o la Festivalul Toamnei / Târgul Apulum Agraria 2026, de la Alba Iulia.
Trei zile pentru o singură ie
În spatele unei ii care pare, la prima vedere, doar o piesă frumoasă de port popular se ascund zile întregi de muncă. Unul dintre modelele prezentate de artizană i-a ocupat trei zile numai pentru brodat.
„La asta am brodat trei zile. Doar brodatul. Sunt foarte multe culori, modelul este mărunt și este foarte mult de brodat pe ea”, explică aceasta.
Munca migăloasă se reflectă și în preț. O astfel de piesă poate ajunge la aproximativ 800 de lei, în funcție de model și de complexitatea broderiei. Unele motive sunt atât de elaborate încât fiecare detaliu presupune atenție și răbdare.
Printre modelele sale se regăsește și o stea inspirată de Regina Maria, dar și motive tradiționale din mai multe zone etnografice.
„Aici este un model de Târnave. Aici este un model din zonele Apusenilor, Brad, Gârda, zona moților. Aici este un model de la Petrești, o ie veche de la o tanti în vârstă”, arată artizana.
Modelele vechi, între muzeu și atelier
Pentru Floricica Domnica Ciucur, muzeele nu sunt doar locuri de vizitat, ci adevărate surse de inspirație. Unele dintre modelele pe care le reproduce provin chiar din piese vechi, păstrate în colecții muzeale sau în gospodăriile oamenilor.
„Asta este un model de la Muzeul din Întregalde. Îmi place să caut modele autentice, să văd ce s-a lucrat în diferite zone și să le duc mai departe”, povestește ea.
În atelierul său se întâlnesc motive din Întregalde, Târnave, Daia, Petrești și din zona Apusenilor. Fiecare model spune, în felul său, povestea unei comunități.
Iar interesul pentru autenticitate există în continuare, mai ales în rândul copiilor care participă la ansambluri folclorice.
„Se cumpără, pentru că sunt foarte multe ansambluri de copii și li se cere să aibă costume autentice, ca să nu mai fie foarte… chinezești. Oamenii vor să aibă ceva care să respecte tradiția, să fie lucrat frumos și să semene cu ceea ce se purta odinioară”, spune Floricica Domnica Ciucur.
Doar materiale de la țesătorii românești
În procesul de lucru, artizana pune accent nu doar pe model, ci și pe materialele folosite. Pânzele și firele provin de la țesătorii românești.
„Materialele sunt doar de la țesătorii românești: bumbac, bumbac topit, bumbac neted, pânze de la Etnocultura. Sunt pânze foarte frumoase și încerc să folosesc materiale care să se potrivească lucrului tradițional”, explică ea.
Pe lângă ii și costume populare, atelierul său cuprinde o varietate de obiecte realizate manual: brâuri, baticuri pentru copii, eșarfe pentru biserică, șorțuri și diverse produse personalizate.
Unele dintre șorțuri sunt destinate producătorilor locali și pot fi folosite la târguri sau în promovarea produselor tradiționale.
„Am șorțuri pentru plăcinte, pentru produsele producătorilor. Am și aici foarte multe șorțuri. Sunt pentru balmoși, pentru cadouri, pentru cei care vând porumb, pentru cei care fac papanași, pentru cei care gătesc românește.”
De la costumul popular la tablouri personalizate
Creativitatea Domnicăi Ciucur nu se oprește la portul popular. Artizana realizează și tablouri brodate, unele dintre ele inspirate din fotografii.
„Nu se poate face orice poză, dar în mare parte, da. Dacă am o fotografie potrivită, pot să o transform într-o lucrare brodată”, explică aceasta.
Printre lucrările sale se află și un tablou realizat după fotografia a doi copii îmbrăcați în costume populare.
„Ăsta este făcut după o poză a doi copii îmbrăcați cu costum popular de la mine. Și am reușit să-i scot și să-i brodez. Prima dată i-am cusut cu mâna.”
Astfel de lucrări pot necesita de la câteva ore până la mult mai mult timp, în funcție de complexitatea imaginii, de culori și de dimensiunea lucrării.
„Îmi place să promovez ce avem noi”
Dincolo de partea comercială, Domnica Ciucur spune că își dorește ca obiectele sale să vorbească despre locurile și oamenii de unde provin modelele.
Case tradiționale din zona Apusenilor, port popular, motive vechi și personaje îmbrăcate românește ajung astfel să fie transpuse în broderie.
„Îmi place foarte mult să promovez ce avem noi. Românesc, istorie, tradiție, cultură. Îmi place să promovez și zonele. Țara Moților, zonele noastre, tot ceea ce avem frumos.”
Întrebată care este cea mai complicată lucrare pe care a realizat-o, răspunsul vine fără ezitare: o ie cu un model foarte mărunt și multe culori: „Cel mai complicat? Ia de la 50 de ani. E măruntă și are multe culori.” Tocmai aceste modele, spune ea, sunt și cele care cer cea mai multă răbdare și pricepere.
Unde pot fi găsite lucrările
Cei interesați de ii, costume populare, broderii, obiecte artizanale sau produse personalizate o pot găsi pe artizană Facebook, sub numele Floricica Domnica Ciucur. Artizana participă și la târguri, iar pentru comenzi personalizate oamenii o pot contacta direct.
Într-o perioadă în care tradiția riscă să fie redusă la un simplu decor, astfel de meșteșugari încearcă să o păstreze prin obiecte care cer timp, pricepere și, mai ales, respect pentru modelele de odinioară. Pentru Floricica Domnica Ciucur, fiecare ie, fiecare brâu și fiecare tablou brodat înseamnă mai mult decât un produs: înseamnă o bucată de istorie dusă mai departe.
foto-video: Cosmin Szekely
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