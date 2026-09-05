VIDEO | „Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia, cel mai lung drum parcurs de Florin Moisii la volanul bijuteriei pe patru roți

„Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia, cel mai lung drum parcurs de Florin Moisii la volanul bijuteriei pe patru roți

Un pasionat de automobile Mercedes-Benz a venit tocmai de la Constanța la Alba Iulia pentru întâlnirea anuală Mercedes Clasic Retromobil Club România, iar vedeta deplasării sale a fost „Zeus”, mașina pe care o consideră parte din viața sa. Florin Moisii a parcurs sute de kilometri pentru întâlnirea pasionaților de automobile, unde s-a bucurat de compania celor care împărtășesc aceeași pasiune.

Florin Moisii spune că pasiunea pentru Mercedes-Benz nu ține cont de distanță, timp sau bani, iar pentru el, fiecare întâlnire a pasionaților este o ocazie de a se revedea cu oameni pe care îi consideră aproape ca pe niște frați.

La Alba Iulia a venit împreună cu soția sa, iar „Zeus” a fost, bineînțeles, în centrul atenției: „Am venit cu Zeus și cu soția mea. Zeus este personajul care face parte din viața mea, de altfel.”

Florin povestește că și-a cumpărat mașina în urmă cu aproximativ șase ani. Își dorea de mult timp un Mercedes, însă pasiunea a trebuit să aștepte până când și-a permis să facă acest pas.

„Mi-am dorit să am așa ceva, pentru că, cu Mercedes am crescut de la 18 ani. Nu am avut bani, am împrumutat bani când l-am văzut pe Zeus, l-am luat și l-am plătit în câțiva ani. Sunt pasionat de Mercedes Retromobil. De aceea am venit până la Alba Iulia să participăm împreună cu frații din toată țara la această întâlnire minunată, Mercedes-Benz România.”

„Pentru pasionați nu contează nici distanța, nici partea financiară”

Pentru Florin, drumurile lungi făcute la volanul lui Zeus fac parte din bucuria acestei pasiuni. Spune că, atunci când există plăcerea de a conduce și de a întâlni alți pasionați, kilometrii și cheltuielile trec în plan secund: „Nu are importanță pentru pasionați nici distanța, nici partea financiară, pentru bucuria personală, bucuria interioară. Nu mai contează nici banii, nici kilometri”.

După participarea la evenimentul de la Alba Iulia, Florin și soția sa au ales să continue călătoria și să se bucure de câteva momente împreună pe Valea Jiului.

„Am încercat să combin utilul cu plăcutul și, după această frumoasă expoziție de astăzi, voi pleca cu soția pe Valea Jiului, doar noi doi, ca în tinerețe, ca doi îndrăgostiți, să ne bucurăm de viață până mâine seară, când ajungem acasă, iar de luni o luăm de la capăt.”

Pasiunea pentru mașini, transmisă copiilor

Povestea lui Zeus nu este singura legătură a lui Florin cu automobilele. În viața sa a apărut și ceea ce el numește „mama lui Zeus”, un alt Mercedes, mai mare, pe care l-a recondiționat împreună cu băieții săi.

Pentru Florin, proiectul a însemnat mai mult decât restaurarea unei mașini, a fost și o modalitate de a-i apropia pe copii de lucrurile practice și de pasiunea sa: „Am încercat să îmi iau băieții alături de mine și să îi fac să pună mâna pe o cheie, să pună mâna pe o clemă, pentru că, în ziua de astăzi, tehnologia ne depășește și tinerii din ziua de azi nu mai știu să schimbe un bec.”

Bărbatul spune că este foarte mândru că a reușit să recondiționeze automobilul împreună cu băieții săi: „Așa i-am învățat pe copii și să schimbe o bară, și să pună o clemă, și să schimbe un bec și așa mai departe. În felul ăsta am recondiționat o mașină de genul ăsta împreună cu băieții mei. Sunt foarte mândru de asta. Problema este că nu am timp să mă plimb cu amândouă.”

Constănțeanul se gândește acum la încă o mașină, pentru a întregi familia: ,,La un moment dat mă vede soția așa mai gânditor și mă întreabă la ce mă gândesc. I-am răspuns, mă gândeam, oare Zeus a avut și tată? Să nu-mi spui că ți-a venit vreo idee? Ba da, mi-a venit o idee, dar tac din gură”, glumește Florin.

„Când eram mici aveam mașinuțe, acum avem mașini”

Pasiunea lui Florin pentru automobile nu se oprește la mașinile de dimensiuni reale. Acasă are o colecție impresionantă de 101 mașinuțe de colecție. Totul a pornit de la un model în miniatură care i-a amintit de mașina cu care a învățat să conducă.

„Noi, pasionații, suntem niște băieți mai mari. Când eram mici aveam mașinuțe, acum avem mașini. Unii mai multe, alții mai puține, în funcție de partea financiară.”

Florin spune că înainte de Zeus și-a cumpărat o mașinuță de colecție, la scară mică, un Mercedes Cobra din 1980, verde, asemănător cu mașina cu care a învățat să conducă. După ce a pus modelul în vitrină, și-a dorit și varianta reală.

„Până să-l iau pe Zeus, mi-am cumpărat o mașinuță de colecție, la scară mică, un Mercedes Cobra din 1980, verde, exact aceea cu care am învățat eu să conduc. Și, după ce am luat-o și am pus-o în vitrină, m-am întrebat: «Oare nu există și una mai mare?» Și am găsit-o. Este lângă mine.”

De atunci, colecția sa a ajuns la 101 exemplare: „Vreau să vă spun că, de atunci până în momentul de față, s-au adunat 101 mașinuțe. Este o colecție personală, doar a mea. Nimeni nu pune mâna pe mașinuțele mele. Nici măcar soția, să le șteargă de praf.”

Alba Iulia, o destinație importantă pentru pasionați

Venirea la Alba Iulia a fost pentru Florin atât o întâlnire cu ceilalți iubitori ai mărcii Mercedes-Benz, cât și o ocazie de a descoperi orașul.

„Sunt foarte încântat că am ajuns la Alba Iulia. Pe lângă faptul că ne vom bucura împreună de această paradă, vizităm și orașul, pentru că are o valoare istorică importantă pentru noi, ca români.”

El spune că își dorește ca, de fiecare dată când participă la un eveniment auto, să descopere și locurile în care ajunge.

„Mă bucur că am ajuns la Alba Iulia, ca Alba Iulia să-l vadă pe Zeus și, bineînțeles, și Zeus să vadă Alba Iulia.”

Florin este unul dintre pasionații care nu lipsesc de la evenimentele Retromobil organizate în țară. Pentru el, distanța dintre Constanța și locul în care are loc o întâlnire auto nu reprezintă un obstacol.

„Eu sunt genul de om care participă la toate evenimentele Retromobil din țară. Pentru mine nu e o problemă că mă duc de la Constanța până la Călărași sau până la Vrancea.”

Drumul până la Alba Iulia a fost, însă, cel mai lung parcurs de Florin cu Zeus: „Ăsta este cel mai lung drum pe care l-am făcut până acum cu Zeus. A dus Zeus. N-a stat nimeni în fața lui. Chiar dacă a fost drumul greu, totul a fost perfect.”

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