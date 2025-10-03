Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-1) | „Alb-negrii”, lideri în continuare după a șasea victorie consecutivă repurtată în Seria 7

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat derby-ul de „Alba” în deplasare, cu CIL Blaj, scor 3-0 (1-0), după o prestație solidă. Formația albaiuliană a repurtat a șasea victorie consecutivă și se menține pe primul loc al Seriei 7 din Liga 3, iar echipa din „Mica Romă” suferă în subsol, cu un singur meci adjudecat în stagiunea curentă și a patra înfrângere la rând

„Alb-negrii” au deschis scorul prin Tănase (prima sa reușită pentru Unirea), după un corner executat de Giurgiu (14). La reluare Golda (58) a majorat avantajul, cu o finalizare din careu, iar Banyoi (65) a majorat avantajul, cu a doua etapă consecutivă în care a punctat.

Un duel aparte între cei doi antrenori, Daniel Tătar și Alexandru Pelici, legați de o îndelungată colaborare în trecut, dar și de o relație de prietenie și respect reciproc. Ambele combatante acuză probleme de lot, din pricina accidentărilor. Formația din „Mica Romă” are în efectiv foști componenți ai „alb-negrilor” (Borza, Istrate, Pașca, lipsind C. Cristea – suspendat).

Foto: Lucian DANCIU

