VIDEO: CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”, cu un penalty decisiv!

CFR Cluj – „U" Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia", cu un penalty decisiv!
CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”!
Aiudeanul Andrei Cordea a fost erou în derby-ul Ardealului. Intrat în teren în minutul 64, Cordea, golgheterul feroviarilor, cu 12 reușite, a transformat în penalty 6 minute mai târziu! La o fază în care centralul S. Kovasc a dictat lovitură de pedeapsă la un henț Mikanovic la șutul lui Camora! Cordea a punctat la primul șut pe poartă al meciului. Tot Cordea a mai avut o ocazie imensă (84), paradă Gertmonas
CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de primele clasate, „U” Cluj și Universitatea Craiova, echipa lui Pancu intrând în calculele luptei la titlu!
CFR Cluj și-a luat revanșa după eșecul din jocul precedent și pune piedică concitadinei în cursa spre titlu, Universitatea Craiova fiind cea avantajată de acest succes.
O primă repriză modestă în care anunțul că Gheorghe Hagi, selecționerul României, este la meci a smuls cele mai multe aplauze unei asietențe de aproximativ 10.500 de spectatori.
„U” și-a pierdut, la încălzire golgheterul, pe Jovo Lukic, o grea pierdere pentru „șepcile roșii”. Fotbal cu lingurița într-un prim mitan anost, întrerupt în minutul 9, pentru materiale pirotehnice aruncate pe gazon, cu niciun șut cadrat al rivalelor (9-4 raportul șuturilor la poartă)
Dacă în meciul tur, pe „Cluj Arena”, ambii fotbaliști din Alba au fost titulari, de data aceasta doar abrudeanul Ovidiu Bic s-a regăsit în formula de start a Univeristății. Aiudeanul Andrei Cordea a fost rezervă, la două luni și jumătate după imensul scandal din „Gruia”, la precedentul duel, acel conflict cu Cristiano Bergodi.
