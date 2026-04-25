VIDEO: CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”, cu un penalty decisiv!

CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”!

Aiudeanul Andrei Cordea a fost erou în derby-ul Ardealului. Intrat în teren în minutul 64, Cordea, golgheterul feroviarilor, cu 12 reușite, a transformat în penalty 6 minute mai târziu! La o fază în care centralul S. Kovasc a dictat lovitură de pedeapsă la un henț Mikanovic la șutul lui Camora! Cordea a punctat la primul șut pe poartă al meciului. Tot Cordea a mai avut o ocazie imensă (84), paradă Gertmonas

CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de primele clasate, „U” Cluj și Universitatea Craiova, echipa lui Pancu intrând în calculele luptei la titlu!

Citește și: VIDEO | „U” Cluj – CFR Cluj 2-1 (1-1), în derby-ul rivalelor din capitala Ardealului! Remontada senzațională a „șepcilor roșii”!!!

CFR Cluj și-a luat revanșa după eșecul din jocul precedent și pune piedică concitadinei în cursa spre titlu, Universitatea Craiova fiind cea avantajată de acest succes.

O primă repriză modestă în care anunțul că Gheorghe Hagi, selecționerul României, este la meci a smuls cele mai multe aplauze unei asietențe de aproximativ 10.500 de spectatori.

„U” și-a pierdut, la încălzire golgheterul, pe Jovo Lukic, o grea pierdere pentru „șepcile roșii”. Fotbal cu lingurița într-un prim mitan anost, întrerupt în minutul 9, pentru materiale pirotehnice aruncate pe gazon, cu niciun șut cadrat al rivalelor (9-4 raportul șuturilor la poartă)

Dacă în meciul tur, pe „Cluj Arena”, ambii fotbaliști din Alba au fost titulari, de data aceasta doar abrudeanul Ovidiu Bic s-a regăsit în formula de start a Univeristății. Aiudeanul Andrei Cordea a fost rezervă, la două luni și jumătate după imensul scandal din „Gruia”, la precedentul duel, acel conflict cu Cristiano Bergodi.

Foto Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI