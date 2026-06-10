FOTO | Gloria Rogalschi, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la Concursul „Eroul meu de ieri și de azi” 2026
Știri recente din categoria Curier Județean
Când va avea loc festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității din Alba Iulia: Traseul paradei tradiționale, schimbat
Când va avea loc festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității din Alba Iulia: Traseul paradei tradiționale, schimbat Festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc sâmbătă, 20 iunie 2026. Traseul paradei tradiționale a absolvenților se schimbă în acest an. Plecare va fi nu de la […]
15 iunie 2026 | „Generații” – o seară de teatru cu trei generații de actori Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
15 iunie 2026 | „Generații” – o seară de teatru cu trei generații de actori Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de Teatru Skepsis vă invită luni, 15 iunie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, la spectacolul „Generații”. „Generații” este un eveniment tradițional […]
FOTO | Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii
Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii Circa 300 de elevi de gimnaziu și de liceu au participat marți, 9 iunie 2026, la faza județeană a concursului „Sanitarii Pricepuți”, cel mai important eveniment de educație pentru […]
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Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe români”
VIDEO | Nicușor Dan, tăios la adresa partidelor: „Toți își fac calcule pentru alegeri viitoare! Prea puțin îi interesează pe...
Premierul desemnat Eugen Tomac: ,,Unde există neclarități, nemulțumiri, sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea”
Premierul desemnat Eugen Tomac: ,,Unde există neclarități, nemulțumiri, sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate...
Știrea Zilei
FOTO | Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu
Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu Primăria Alba Iulia...
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a...
Curier Județean
FOTO | Gloria Rogalschi, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la Concursul „Eroul meu de ieri și de azi” 2026
Gloria Rogalschi, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la Concursul „Eroul meu de ieri și de azi”...
Când va avea loc festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității din Alba Iulia: Traseul paradei tradiționale, schimbat
Când va avea loc festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității din Alba Iulia: Traseul paradei tradiționale, schimbat Festivitatea...
Politică Administrație
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față...
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