FOTO | Gloria Rogalschi, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la Concursul „Eroul meu de ieri și de azi” 2026

Gloria Rogalschi, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la Concursul „Eroul meu de ieri și de azi” 2026

„Oamenii nu dispar cu adevărat atâta timp cât poveștile lor sunt spuse mai departe, iar viețile celor vii sunt încă influențate de valorile pe care aceștia le-au insuflat”, spune eleva fruntașă Gloria Rogalschi, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, câștigătoare a Premiului I la Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”, secțiunea eseu.

La cea de-a XXI-a ediție a concursului, Gloria a prezentat lucrarea cu titlul „Tataia Gheorghe – între război, suferință și dragostea de familie”, reușind să valorifice poveștile transmise în familie despre viața de soldat a străbunicului Gheorghe, de pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial și din prizonierat, care, ilustrate cu fotografii, documente militare și decorații, au conferit eseului autenticitate și o valoare deosebită.

„Am crescut cu poveștile mamei despre copilăria ei, despre vacanțele petrecute la bunicii ei materni și am rămas impresionată de emoția cu care povestea despre viața grea pe care aceștia au avut-o, dar care nu le-a schimbat sufletul bun și iubirea oferită nepoților. Amândoi străbunicii mei au crescut orfani de câte un părinte, au trecut prin război, comunism, colectivizare, Revoluția din 1989 și democrație, reușind să întemeieze o mare familie și să le transmită copiilor principii de viață solide.

Cred că oamenii nu dispar cu adevărat atâta timp cât poveștile lor sunt spuse mai departe, iar viețile celor vii sunt încă influențate de valorile pe care aceștia le-au insuflat. De fapt, cred că tataia Gheorghe, eroul meu și al familiei noastre, este viu încă în memoria noastră și este un exemplu de perseverență, sacrificiu de sine și iubire dăruită țării lui și familiei”, a mărturisit Gloria.

Distincția a fost obținută sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca.

„Felicitări, Gloria, pentru premiul obținut și pentru modul în care onorezi memoria înaintașilor noștri!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.