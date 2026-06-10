Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Criză majoră la operatorul de transport STP Alba Iulia: Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Zeci de salariați amenință cu demisii colective

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ALBA FEST 2026

FOTO-ȘTIREA TA | Criză majoră la operatorul de transport STP Alba Iulia: Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Zeci de salariați amenință cu demisii colective

Criză majoră la operatorul de transport STP Alba Iulia. Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă.

Zeci de salariați amenință cu demisii colective. 

„Postez sub anonimat și mulți o să înțeleagă de ce. STP Alba Iulia. Suntem într-o stare critică. Nu ne-am primit salariile de două luni și la tichetele de masă e restanță de 19 luni.

Mulți au rate, copii de întreținut. Pe mine mă întreabă nevasta

Când și cu ce ne plătim datoriile? Singura soluție am luat-o împreuna cu încă aproximativ 30 de colegi să ne prezentăm vineri lichidarea în masă”, este textul unui mesaj postat, în seara zilei de miercuri, 10 iunie 2026, de pe contul de Facebook denumit „Un șofer trist” și distribuit într-unul dintre cele mai mari grupuri dedicate municipiului Alba Iulia și județului Alba de pe respectiva rețea de socializare. 

foto: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Sahara” în stațiile de autobuz din Alba Iulia. Localnicii, revoltați: ,,Efectiv te sufoci pe căldura asta. Autobuzele vin din oră în oră și mori de cald”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 iunie 2026

De

„Sahara” în stațiile de autobuz din Alba Iulia. Localnicii, revoltați: ,,Efectiv te sufoci pe căldura asta. Autobuzele vin din oră în oră și mori de cald” Temperaturile ridicate resimțite odată cu venirea verii încep să dea bătăi de cap anumitor locuitori din Alba Iulia, mai ales celor care sunt nevoiți să folosească constant transportul în […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie! Un taximetrist teribilist, pe cale să provoace un accident grav pe Bulevardul Încoronării: ,,Pentru ce faceți nenorocirile astea”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

9 iunie 2026

De

La un pas de tragedie! Un taximetrist teribilist, pe cale să provoace un accident grav pe Bulevardul Încoronării: ,,Pentru ce faceți nenorocirile astea” Un incident care s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie a avut loc astăzi, 9 iunie 2026, la Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării. Mai exact, camera de bord a unei șoferițe a […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Coșmar pentru un albaiulian din Recea: Curtea și beciul îi sunt inundate la fiecare ploaie. „Au spus că nu au bani pentru înlocuirea conductei”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

8 iunie 2026

De

Coșmar pentru un albaiulian din Recea: Curtea și beciul îi sunt inundate la fiecare ploaie. „Au spus că nu au bani pentru înlocuirea conductei” Un locuitor din cartierul Recea din Alba Iulia se confruntă cu o situație cel puțin stresantă și inconfortabilă. La fiecare ploaie, curtea și beciul gospodăriei sale sunt inundate. Bărbatul a declarat […]

Citește mai mult