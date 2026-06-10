FOTO-ȘTIREA TA | Criză majoră la operatorul de transport STP Alba Iulia: Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Zeci de salariați amenință cu demisii colective

Criză majoră la operatorul de transport STP Alba Iulia. Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă.

Zeci de salariați amenință cu demisii colective.

„Postez sub anonimat și mulți o să înțeleagă de ce. STP Alba Iulia. Suntem într-o stare critică. Nu ne-am primit salariile de două luni și la tichetele de masă e restanță de 19 luni.

Mulți au rate, copii de întreținut. Pe mine mă întreabă nevasta

Când și cu ce ne plătim datoriile? Singura soluție am luat-o împreuna cu încă aproximativ 30 de colegi să ne prezentăm vineri lichidarea în masă”, este textul unui mesaj postat, în seara zilei de miercuri, 10 iunie 2026, de pe contul de Facebook denumit „Un șofer trist” și distribuit într-unul dintre cele mai mari grupuri dedicate municipiului Alba Iulia și județului Alba de pe respectiva rețea de socializare.

foto: Facebook

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