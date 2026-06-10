FOTO | Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu
Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu
Primăria Alba Iulia a atribuit direct, marți, 9 iunie 2026 un contract în valoare de 68.476 de lei (echivalentul a 13.515,44 de euro), fără TVA, pentru achiziția de piese de schimb destinate parcometrelor din oraș.
Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), furnizorul desemnat este o companie din Timișoara, Piconet SRL, cunoscută ca dezvoltator al platformei TPark.
Contractul are ca obiect furnizarea de componente necesare menținerii în funcțiune a infrastructurii de taxare a parcărilor cu plată din Alba Iulia.
Municipalitatea din Alba Iulia operează o rețea de parcometre instalate în principal în perioada 2020-2022. Administrația locală deține peste 30 de echipamente de tip Flowbird, alimentate cu panouri fotovoltaice și conectate la sisteme informatice de monitorizare și încasare a taxelor de parcare.
În ultimii ani, Primăria Alba Iulia a derulat mai multe proceduri pentru mentenanța, relocarea și extinderea acestor echipamente.
În lipsa pieselor de schimb și a intervențiilor de mentenanță, defectarea unui număr redus de aparate poate afecta încasarea taxelor de parcare și funcționarea sistemului de management al parcărilor. Furnizorii de astfel de echipamente recomandă în mod curent stocuri dedicate de componente și înlocuirea rapidă a elementelor uzate pentru reducerea perioadelor de nefuncționare.
Conținutul achiziției conform caietului de sarcini al procedurii:
Piese de schimb – parcometre pentru plata parcarii Flowbird 1
1. Placă de bază – ELP1000023260 2 bucăți = 18.724 de lei (fără TVA);
2. Cititor card bancar contacless – ELP1000046012 1 bucată = 4.149 de lei (fără TVA);
3. Baterie – 404302519 6 bucăți = 8.424 de lei (fără TVA);
4. Modem – CAR10000 43859 1 bucată = 3.495 de lei (fără TVA);
5. Imprimantă – ELM1000044593 1 bucată = 4.925 de lei (fără TVA);
6. Sticker card – MEC1000027433 5 bucăți = 240 de lei (fără TVA);
7. Display – ELP1000013194 8 bucăți = 26.072 de lei (fără TVA;
8. Sticker monezi – MEC1000020827 5 bucăți = 815 lei (fără TVA);
9. Tastatură – MEC1000023213 4 bucăți = 1.012 lei (fără TVA);
10. Data Pack – ELM1000001431 1 bucată = 620 lei (fără TVA).
foto – cu rol ilustrativ
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