VIDEO | Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia: A fost semnat contractul de finanțare pentru investiția de peste 147 de milioane de lei într-o arteră cu rol de culoar verde de mobilitate

Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia: A fost semnat contractul de finanțare pentru investiția de peste 147 de milioane de lei într-o arteră cu rol de culoar verde de mobilitate

La Palatul Principilor Transilvaniei a avut loc, luni, 27 aprilie 2026 semnarea contractului de finanțare cu fonduri europene dintre Primăria Municipiului Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru pentru obiectivul de investiție „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de Sud-Vest a municipiului Alba Iulia”, cu o valoarea totală de 147.337.356,77 de lei (circa 29 de milioane de euro).

Noua arteră rutieră va avea o lungime de peste 2 kilometri.

Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia va fi un culoar verde de mobilitate, adică o infrastructură care combină transportul auto cu soluții ecologice, un culoar multimodal care va prioritiza transportul sustenabil.

Vor fi realizate benzi dedicate pentru autobuze, piste pentru biciclete, trotuare moderne, spații verzi extinse și două pasaje rutiere peste intersecții importante

Durata proiectului este de 71 de luni, din care durata de implementare după semnarea contractului de finanțare este de 35 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

1. Construirea unui tronson de infrastructură rutieră multifuncțională cu o lungime de 2,3 km în sud-vestul municipiului Alba Iulia, între B-dul Revoluției 1989 (intersecție cu str. Lalelelor) și B-dul Ferdinand I (DN1), în termen de 24 luni, pentru îmbunătățirea mobilității urbane durabile. Investiția va include elemente integrate: carosabil modernizat, trotuare sigure, piste pentru biciclete, benzi dedicate transportului public, spații verzi și sisteme de colectare a apelor pluviale, contribuind la: redistribuirea fluxurilor de trafic și reducerea presiunii pe arterele existente, creșterea vitezei medii de deplasare cu aproximativ 15%, scăderea de 982tCO2e reprezentând o scădere de 3,1% până în 2030, creșterea atractivității transportului public și a modurilor nemotorizate.

2. Construirea unei piste ciclabile cu o lungime de 4,7 km în sud-vestul municipiului Alba Iulia (B-dul Revoluției 1989 – str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I / DN1), în termen de 24 luni, în vederea promovării mobilității nemotorizate și reducerii emisiilor de carbon. Pista va asigura conexiuni directe între cartierele rezidențiale, zona centrală, instituții publice și transportul public. Infrastructura va fi realizată conform standardelor tehnice în vigoare, cu lățime de minimum 2,5 m, separare față de traficul auto, marcaje corespunzătoare și iluminat eficient energetic. Se estimează un număr de 27.740 utilizatori anuali, contribuind la scăderea utilizării autoturismului personal și scăderea de 982tCO2e reprezentând o scădere de 3,10% până în 2030.

3. Amenajarea peisagistică și dotarea cu mobilier urban de-a lungul traseului proiectului, în termen de 24 de luni, în scopul îmbunătățirii atractivității spațiului public și sprijinirii mobilității active. Se vor planta 660 arbori cu capacitate ridicată de retenție a CO₂, distribuiți pe aliniamentele verzi dintre benzile de circulație și de-a lungul infrastructurii pietonale și velo. De asemenea, se vor amplasa 59 bănci și 68 de coșuri de gunoi, pentru crearea unui traseu urban prietenos, confortabil și sustenabil. Această intervenție contribuie la creșterea atractivității transportului nemotorizat, reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții urbane.

Pentru asigurarea elegibilității proiectului pentru finanțarea din surse nerambursabile, coridorul arterei de circulație de pe latura de sud-vest a municipiului, a fost împărțit în două loturi, astfel:

*LOTUL 1 – de la km 0+0,00 (P1 – Zona LIDL) până la km 2+300,00 (P93) – cuprinde tronsonul dintre intersecția străzii Lalelelor cu strada Ion Lăncrăjan, spre sud, aproape de intersecția cu strada Izvor, (Km 0+0,000 (P1 – Zona LIDL) pana la Km 2+300.00 (P93)).

*LOTUL 2 – de la km 2+300,00 [P93 aferent LOT 1 respectiv P1 (km 0+000,00) aferent LOT 2] până la km 2+614,51 [P14 (km 0+314,51) – Zona LUKOIL] – cuprinde continuarea LOTULUI I, până la intersecția dintre strada Viilor cu Bdul Ferdinand I (P14) Km 2+614,51.

Proiectul a fost depus în vederea finanțării prin acțiunea 4.1. apel 2, OS 2.8.

LOT 1: Valoarea de investiție este 142.986.965,40 lei inclusiv TVA (21%), din care: C+M 105.740.390,82 lei inclusiv TVA (21%). Ca urmare a răspunsurilor la clarificări este necesară modificarea suprafeței LOTULUI 1 conform CF nr. 125752 Alba Iulia, respectiv 84805 mp, a indicatorilor tehnici cu cuprinderea tuturor suprafețelor menționate în cererea de finanțare și a indicatorilor economici cu noua valoare de C+M.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

*Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători înființate (nr. pasageri) – 125.195 utilizatori/an după implementarea proiectului (2030).

*Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr. de persoane) – 27.740 utilizatori anuali după implementarea proiectului (2030).

*Stații de transport public construite/modernizate(nr.) – 6 stații

*Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilitate/ extinse (km) – 4,404 Km

*Lungimea/ suprafața traseelor/ zonelor pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)- 11,723 kmp suprafața trotuare

*Sisteme de managementul traficului precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.) – 1 sistem

*Aliniamente de arbori și arbuști plantați – 660 arbori plantați

*Activități de promovare a mobilității urbane durabile (nr.) – 1 activitate de promovare

*Activități de cooperare transnațională (nr.) – 1 activitate de cooperare transnațională

