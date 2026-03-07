Politică Administrație

VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj este aproape finalizat, a anunțat, sâmbătă, 7 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

„Este o lucrare de aproximativ 7,5 milioane de lei, o lucrare pe fonduri europene din PNRR, o lucrare pe care o vei recepționa în două luni de zile și pregătim să acredităm toate serviciile necesare, după care în cursul verii, în câteva luni, 3-4 luni de zile, va începe efectiv funcționarea acestui centru”, a detaliat edilul din Blaj.

„Centrul de zi pentru persoane vârstnice Blaj se adresează persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani din municipiul Blaj și care suferă de afecțiuni cronice, care au nevoie de sprijin și susținere permanentă în desfășurarea activităților zilnice.

Prin specialiștii pe care îi vom coopta la nivelul centrului, vom oferi servicii de recuperare și reabilitare funcțională, asta înseamnă servicii de kinetoterapie, terapie prin masaj, logopedie, servicii de consiliere psihologică, psihoterapie, servicii de reabilitare și de reintegrare socială, servicii de ergoterapie.

Vom ajuta și monitoriza menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice. Ineditul acestui proiect și, cred că, punctul foarte al acestuia, este reprezentat de echipa mobilă.

Cu ajutorul acestei echipe mobile, specialiștii din cadrul centrului se vor deplasa la domiciliile persoanelor vârznice greu deplasabile din municipiu, pentru a le ajuta și a le oferi exact același tip de servicii de care ar fi beneficiat dacă s-ar fi putut deplasa la noi în centru”, a precizat Dorinda Barta, șefa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Blaj.

