VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj este aproape finalizat, a anunțat, sâmbătă, 7 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.
„Este o lucrare de aproximativ 7,5 milioane de lei, o lucrare pe fonduri europene din PNRR, o lucrare pe care o vei recepționa în două luni de zile și pregătim să acredităm toate serviciile necesare, după care în cursul verii, în câteva luni, 3-4 luni de zile, va începe efectiv funcționarea acestui centru”, a detaliat edilul din Blaj.
„Centrul de zi pentru persoane vârstnice Blaj se adresează persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani din municipiul Blaj și care suferă de afecțiuni cronice, care au nevoie de sprijin și susținere permanentă în desfășurarea activităților zilnice.
Prin specialiștii pe care îi vom coopta la nivelul centrului, vom oferi servicii de recuperare și reabilitare funcțională, asta înseamnă servicii de kinetoterapie, terapie prin masaj, logopedie, servicii de consiliere psihologică, psihoterapie, servicii de reabilitare și de reintegrare socială, servicii de ergoterapie.
Vom ajuta și monitoriza menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice. Ineditul acestui proiect și, cred că, punctul foarte al acestuia, este reprezentat de echipa mobilă.
Cu ajutorul acestei echipe mobile, specialiștii din cadrul centrului se vor deplasa la domiciliile persoanelor vârznice greu deplasabile din municipiu, pentru a le ajuta și a le oferi exact același tip de servicii de care ar fi beneficiat dacă s-ar fi putut deplasa la noi în centru”, a precizat Dorinda Barta, șefa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Blaj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației Primăria Municipiului Blaj a semnat, vineri, două contracte de finanțare europeană cu ADR Centru, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de euro. Proiectele vizează eficientizarea energetică a unor blocuri din oraș și digitalizarea serviciilor […]
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei Comunei Fărău se desfășoară temporar în sediul fostei grădinițe. Asta pentru că sediul primăriei locale este reabilitat și modernizat. Primăria a fost construită în 1980 și a fost reabilitată o singură dată, în interior, în […]
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim” Parcul Rotary și Parcul Petőfi Sándor din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Anunțul a fost făcut de primarul din Blaj, printr-un videoclip publicat pe o rețea de socializare. Lucrările urmează să […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de...
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”...
Știrea Zilei
VIDEO | Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte
Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și...
VIDEO | Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde...
Curier Județean
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren Un incendiu de vegetație uscată a...
VIDEO | INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar Un...
Politică Administrație
VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la...
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
Opinii Comentarii
MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2026. Ce urări, SMS-uri şi felicitări emoţionante îi poţi transmite mamei tale de Ziua Femeii
MESAJE de 8 MARTIE 2026 pentru MAMA • Texte cu SMS- uri, felicitări şi urări creștine de Ziua Mamei • FELICITARI...
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei Ioan de Hunedoara, cunoscut şi ca Iancu de Hunedoara...