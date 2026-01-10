VIDEO | Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!”

Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!”

Cele 4 drumuri județene din județul Alba închise temporar au fost deblocate, a anunțat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în jurul orei 20.00, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Drumurile pe care circulația a fost debșlocată sunt:

*DJ 106 K Daia Română-Vingard

*DJ 106 K (intersecție cu 106 I-Ohaba)

*DJ 704 K (Săliștea-Vinerea)

*DJ 704 A (Drumul Pianului)

„Mulțumirile mele personale și colegiale merg către echipele Consiliului Județean care au fost implicate în acest demers, precum și către cele ale DPL Alba. Având în vedere condițiile meteo din ultimele zile, s-au depus eforturi uriașe. Atât din punct de vedere logistic, cât și uman.

La această oră, pe toți cei 900 de kilometri de drumuri administrate de Consiliul Județean Alba circulația este deschisă. Recomandarea mea este să plecați la drum cu mașinile echipate și să conduceți cât mai prudent. Noi rămânem la datorie. Tuturor numai bine!”, a transmis Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

foto-video: Marius Hațegan / Consiliul Județean Alba

