VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor

Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor

Cel mai mare buget din istoria municipiului Blaj, potrivit primarului, a fost aprobat recent de Consiliul Local. Bugetul a trecut cu 17 voturi „pentru”, în timp ce un consilier a fost absent, iar unul a votat împotrivă.

Primarul a transmis că bugetul pentru anul 2026 se ridică la 376 de milioane de lei, dintre care 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor.

,,Tocmai s-a încheiat ședința în care am aprobat bugetul pentru anul 2026. Vreau să vă spun că, din 19 consilieri, 17 au votat pentru, unul a fost absent, iar unul a votat împotrivă. Astfel, bugetul local a fost aprobat.

Este bugetul cu cele mai mari venituri și, bineînțeles, cu cele mai mari cheltuieli din istoria Blajului. Vorbim despre 376 de milioane de lei, un buget imens, dintre care 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor. Raportat la populația Blajului, acest lucru înseamnă aproximativ 15.150 de lei investiți pe cap de locuitor în acest an.

Acest buget este unul foarte provocator pentru administrația locală, pentru angajații primăriei și pentru aparatul propriu al primarului, întrucât volumul de muncă necesar pentru punerea lui în aplicare este imens. Lucrările sunt însă absolut necesare pentru dezvoltarea în continuare a Blajului. Vorbim aici despre mult-așteptata variantă ocolitoare, creșă, bibliotecă, centrul de zi pentru persoane vârstnice, finalizarea lucrărilor de eficientizare la blocuri, la spital, precum și despre dotarea școlilor.

Sunt lucrări de o importanță deosebită, într-un moment de cotitură pentru dezvoltarea Blajului. Odată finalizate aceste investiții, Blajul va fi, cu siguranță, un oraș european. Vreau să le mulțumesc consilierilor care au avut încredere și au votat bugetul în forma propusă de mine, cu mici amendamente.

De asemenea, vreau să îi asigur pe angajații primăriei că împreună vom face o echipă care va depune toate eforturile pentru a pune în practică aceste proiecte și pentru a le finaliza în acest an, chiar dacă suntem deja în luna a patra, aproape a cincea. Vă mulțumesc și ne vom întâlni pe șantierele Blajului, unde vom discuta despre fiecare proiect aprobat astăzi’, se arată într-un video publicat de edilul din Blaj.

