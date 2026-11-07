Video | Ce schimbări pregătește administrația locală în Cetatea Alba Carolina: Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan și iluminatul arhitectural al porților, în prim-plan

Ce schimbări pregătește administrația locală în Cetatea Alba Carolina: Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan și iluminatul arhitectural al porților, în prim-plan

Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a vorbit despre lucrările din următoarea perioadă care ar urma să aibă loc în Cetatea Alba Carolina, la scurt timp după ce au fost recepționate lucrările de restaurare a Porților a III-a și a IV-a, vineri, 6 noiembrie 2026.

Sistem nou de iluminat arhitectural al porților din Cetatea Alba Carolina

Edilul a explicat că cel mai probabil următoarele lucrări și schimbări vor avea loc după Ziua Națională. Administrația locală are în plan un sistem nou de iluminat arhitectural al porților din Cetatea Alba Carolina:

,,Nu mai vreau deloc să avem metode invazive, adică să se tragă fire pe basoreliefe, pe monument, nici nu prea este indicat. Și atunci am rugat pe cei care lucrează în oraș și avem contractul de iluminat public să gândească un sistem doar din pardoseală, din drum și probabil spoturi care să fie stânga, dreapta, eu știu, pe stâlpi sau vom vedea cum va fi iluminată și Poarta Întâi, și a Doua, și a Treia, și a Patra. E important să arate bine și noaptea. Știm foarte bine că cetatea, practic, are un iluminat arhitectural și nu le putem lăsa noaptea să fie în întuneric.”, a explicat Gabriel Pleșa.

Podul de la Poarta a III-a ar urma să fie refăcut

În continuare, edilul din Alba Iulia a explicat că administrația locală dorește să refacă podul de la Poarta a III-a, deoarece aproximativ 50% din lemnul acestuia ar fi compromis. Mai mult decât atât, se dorește și amenajarea a două rampe pietonale de coborâre de pe pod, atât în partea stângă, cât și în cea dreaptă, pentru a facilita accesul:

,,La fel, am făcut niște lucrări de întreținere, de consolidare, dar cumva, în proporție de 40-50%, e compromis lemnul și va trebui refăcut. Sigur, ne gândim și la două coborâri directe de pe pod, pietonale, evident, două rampe de coborâre, stânga-dreapta, în așa fel încât accesul să fie mai ușor din șanțuri pe traseul porților și invers, de pe traseul porților în șanțurile cetății.”, a mai spus Gabriel Pleșa.

,,Soluții ca să oprim înclinarea Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan”

Nu în ultimul rând, administrația din Alba Iulia dorește să oprească înclinarea Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan

,,Noi va trebui probabil să facem și niște lucrări de terasare, așa ne-a spus un specialist, sper să terminăm documentația, lucrări de terasare în așa fel încât să nu mai existe pericolul, să zic eu, surpării de pământ și al înclinării monumentului. Și mulțumesc profesorului meu din liceu, domnul Goia, care dânsul mi-a atras atenția prima dată că se înclină și mi-a calculat și gradele cu care se înclină pe an acest obelisc. I-am zis că poate devine celebru ca Turnul din Pisa, dar am zis hai să nu riscăm noi și să încercăm să-l consolidăm.”, a spus la final Gabriel Pleșa.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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