Curier Județean

Video | Cătălin Măruță și Dan Negru, prezenți la Alba Iulia. S-au întâlnit și cu Andreea, soția lui Nicolae Stanciu: ,,Felicitări, ai un soț minunat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Cătălin Măruță și Dan Negru, prezenți la Alba Iulia. S-au întâlnit și cu Andreea, soția lui Nicolae Stanciu: ,,Felicitări, ai un soț minunat” 

Cătălin Măruță și Dan Negru au fost prezenți, ieri, 8 octombrie 2026, la Alba Iulia, unde au petrecut câteva ore și s-au întâlnit cu mai multe persoane.

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Cunoscuții prezentatori TV au rămas aproximativ patru ore în oraș. Aceștia au băut o cafea, iar printre cei cu care s-au întâlnit s-au numărat Tudor Holhoș și soția căpitanului echipei naționale de fotbal, Nicolae Stanciu.

,,Doar patru ore am petrecut astăzi în Alba Iulia, dar am plecat cu bucuria unei zile începute frumos. 

Am băut o cafea cu Dan Negru, am stat de vorbă cu oameni care ne știu de la televizor si, cel mai important, l-am vizitat pe prietenul nostru, doctorul Tudor Holhoș. Mă bucur să-l văd și să descopăr, de fiecare dată, aceeași pasiune pentru ceea ce face și aceeași grijă pentru oameni.”, a scris Cătălin Măruță pe o rețea de socializare, alături de un videoclip. 

În imaginile publicate pe Facebook, cei doi s-au întâlnit cu Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Aceștia au avut o discuție amicală, Cătălin Măruță transmițându-i: ,,Felicitări, ai un soț minunat”.

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