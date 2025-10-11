VIDEO | Castelul de la Zlatna, „comoara“ uitată din Apuseni, ar putea fi DEMOLAT: În locul lui va fi construit un hotel de 4 stele, cu restaurant, piscină și spa

Castelul de la Zlatna, „comoara“ uitată din Apuseni, ar putea fi DEMOLAT: În locul lui va fi construit un hotel de 4 stele, cu restaurant, piscină și spa. Construcția, celebră pentru scenele de război filmate de Sergiu Nicolaescu pentru pelicula „Noi, cei din linia întâi”

Castelul de la Valea Dosului – Zlatna, celebru pentru scenele de război filmate aici de Sergiu Nicolaescu pentru pelicula „Noi, cei din linia întâi”, ar putea fi demolat iar în locul lui construit un hotel de 4 stele, cu restaurant, piscină și spa, încercându-se pe cât posibil respectarea aspectului inițial al construcției, se arată într-un memoriu consultat de ziarulunirea.ro.

Terenul pe care este amplasat castelul este situat în intravilanul satului Botești, orașul Zlatna. Amplasamentul este parțial împrejmuit cu gard din plasă, iar construcția, cu funcțiunea de locuință și denumită castel, are o suprafață construită la sol de 482 mp, iar suprafață desfășurată de 1453 mp. Regimul de înălțime este de 2Dp+P+E.

Proprietarii castelului au solicitat autorizație de demolare, construcția aflându-se de câțiva ani într-o stare de degradare severă la nivelul unor subansambluri structurale, provocată de eroziune prin factori climatici și umani. În urma analizelor tehnice și economice, dar mai ales prin expertiza tehnică efectuată, se impune demolarea și reconstruirea corpului existent.

Prin măsurile propuse, se are în vedere păstrarea și valorificarea memoriei locului prin transformarea acestuia într-un obiectiv cu acces public, mai exact reconstruirea castelului cu funcțiunea de hotel (regim înălțime 2D+P+3E+M). În completarea funcțiunii principale de cazare, vor fi construite noi corpuri: Corp B – restaurant (regim înălțime 2D), Corp C – Piscină și spa (regim înălțime S+2D), Corp D – Clădire Anexe (regim înălțime S+D+P+M).

De asemenea, potrivit proiectului, vor fi realizate lucrări de amenajări exterioare ale incintei, refacerea împrejmuirii, racorduri utilități si branșamente, bazin apă, bazin impermeabilizat vidanjabil periodic și organizare de șantier.

Corpul A – Castel

Castelul reconstruit va avea funcțiunea de hotel, cu clasificarea de 4 stele și va avea o capacitate de 31 de unități de cazare, pentru 62 de persoane, din care 29 camere și 2 apartamente. Din acestea, o cameră va fi adaptată pentru persoane cu dizabilități.

La nivelul 2 va fi amenajată o sala multifuncțională, grupuri sanitare și hol de acces, prin care se poate face legătura cu zona de spa și piscină. Tot la nivelul 2 se face legătura cu restaurantul. Spațiile de cazare vor fi amplasate începând de la nivelul 2 în sus.

Corpul principal va dispune de 2 noduri de circulație verticală, și anume o scară principală și 2 lifturi hidraulice și o scară de evacuare închisă, iluminată natural și ventilată, cu ieșire directă în exterior.

Corpul B – Sala restaurant

Principala funcțiune propusă este sală restaurant, deservită de funcțiuni secundare ca: oficiu, bucătărie, vestiare și spații de depozitare specifice. Situat la nivelul 1, restaurantul va avea o capacitate de 66 locuri, având o terasă exterioară descoperită, cu funcționare sezonieră, cu o capacitate de 30 locuri. Accesul principal în restaurant se face prin holul de intrare de la nivelul aleii de acces pietonal, dar și de pe terasa exterioară amenajată la un nivel intermediar.

La nivelul 2 se vor afla anexele specifice pentru deservirea activității de alimentație publică – vestiare pentru personal, birou și spații pentru magaziile necesare. Accesele de serviciu în corpul B se vor face la nivelul 2 în stânga intrării principale și la 1 prin intermediul unei rampe care face legătura între 1 și nivelul circulației auto și pietonale.

Corpul B dispune de 2 noduri de circulație verticală, după cum urmează: un nod public format din scară și o platformă pentru persoane cu dizabilități și un nod auxiliar format din scară de serviciu și lift pentru marfă. Pentru accesul din exterior în zona de oficiu se propune o rampă exterioară.

Corpul C – Piscină și spa

În incinta corpului C al viitoarei construcții vor fi amenajate piscina și zona de spa, cu vestiare, dușuri, grupuri sanitare la nivelul 2, sală fitness și grupuri sanitare la 1 și spații tehnice la subsol. Având în vedere înălțimea spațiului principal al piscinei și cerințele funcționale din tema de proiectare, a fost posibilă împărțirea pe verticală pe 2 niveluri a spațiilor adiacente. Astfel, vestiarele, dușurile și grupurile sanitare sunt localizate la 2, având propuse peste acestea la 1, zona de fitness și grupuri sanitare aferente.

Astfel, la acest nivel, se realizează și legătura cu corpul A, nivelul la care se află camera care poate găzdui persoane cu dizabilități, recepția, spațiile administrative și restaurantul.

Accesul în corpul C se poate realiza direct din exterior la nivelul 2 și 1. Accesul în subsol din exterior se asigura prin scara exterioară dinspre corpul A și prin scara deschisă cu ieșire spre platforma amenajată înspre parcarea pentru personal, adiacentă corpului C.

Corpul C va dispune de 2 noduri de circulație verticală, după cum urmează: un nod public interior format din 1 scară și 2 lifturi și un nod public exterior format din 1 scară deschisă cu ieșire spre platforma amenajată înspre parcarea pentru personal adiacentă corpului C

Corpul D – Clădire anexe

La subsol va fi amplasat un adăpost de protecție civilă, iar la demisol un punct gospodăresc și spațiu pentru centrala termică. La parter vor fi amenajate 3 spații pentru personal, alcătuite din camere cu baie la etaj, iar la mansardă se vor amenaja camera de zi, bucătărie, baie și o cameră cu baie.

Corpul D dispune de 1 nod de circulație verticală, compus dintr-o scară, iar accesul se va face pe latura N-E pentru spațiile de la subsol, parter, etaj și mansardă. Demisolul are acces direct din exterior pe latura N-V pentru punctul gospodăresc și centrala termică.

Bazin apă – Construcție subterană

Funcțiunea bazinului este de a alimenta cu apă hidranții pentru stingerea incendiului. Bazinul de apa va fi alcătuit din 3 compartimente: un spațiu tehnic pentru camera de pompare și doua compartimente pentru rezerva de apa cu un volum total de 200,98mc. Accesul la cele 3 compartimente se va face prin trape metalice de vizitare, iar camera de pompare va fi prevăzută cu o scara metalică montată vertical pe perete.

În ceea ce privește accesul, întrucât terenul este amplasat de-a lungul drumului național 74, în satul Botești, oraș Zlatna, accesul pietonal se va realiza în imediata proximitate a drumului național de pe drumul forestier Valea Ruzii, care va fi reabilitat și care are legătură directă cu DN74.

Împrejmuirea propusă va avea 3 porți de acces în incintă, după cum urmează:

-Poarta 1 amplasată pe latura N-V are acces auto și pietonal pentru oaspeți.

-Poarta 2 amplasată pe latura N-V are doar acces auto și este destinată accesului de serviciu și aprovizionare.

-Poarta 3 amplasată pe latura N-E are acces auto și pietonal și este destinată accesului pentru personal, și pentru autovehicule de serviciu și aprovizionare.

În incintă, proiectul prevede amenajarea a 47 locuri de parcare pentru autoturisme, din care 16 pentru angajați și 31 de locuri de parcare dedicate oaspeților. Din acestea vor fi amenajate 2 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Având în vedere că investiția va contribui la dezvoltarea turistică a zonei au fost propuse locuri de parcare special amenajate pentru biciclete și motociclete. Astfel, vor fi amenajate 10 locuri de parcare pentru biciclete și 12 locuri de parcare pentru motociclete.

Castelul de la Zlatna a fost construit între 1936 și 1939 de către Ion Gigurtu, fiul Olgăi Gigurtu (fiica fratelui lui Nicolae Bălcescu și a nepoatei pictorului Theodor Aman), fost inginer român și om politic de extremă dreapta, pro-german.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI