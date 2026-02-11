VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba sunt DN74, pe tronsonul Izvorul Ampoiului – Alba Iulia, și DN75, între Mihoești și Bistra, inclusiv în zona orașului Câmpeni, unde au apărut gropi și alte defecțiuni ale carosabilului.
,,Pot spune că cele mai afectate tronsoane sunt DN74, tronsonul de la Izvorul Ampoiului la Alba Iulia, și DN 75, tronsonul între Mihoești și Bistra, bineînțeles incluzând și orașul Câmpeni. Acolo au apărut gropi, defecțiunii la drum. Am solicitat conducerii de la drumurile naționale să intervină rapid, în primul rând pentru reparații”, a declarat Prefectul Nicolae Albu într-o conferință de presă.
Astfel, SDN Alba s-a aprovizionat cu 33 de tone de mixtură asfaltică, lucrându-se pe teren în permanență, urmând ca în luna aprilie să se intervină cu mixtură asfaltică la cald, imediat ce vremea vă permite a mai explicat Nicolae Albu.
,,Am discutat cu domnul director Gondola, sperăm ca și în luna martie, pe final, dacă timpul ne permite să putem interveni. Totodată, după aprobarea bugetului, se vor face intervenții cu strat de asfalt, în special pe DN74, DN75, DN67C Transalpina și și pe DN1R, tronsonul de la Alba Iulia care trece în județul Cluj”, a mai spus Prefectul din Alba.
Prefectul Nicolae Albu a solicitat conducerii să verifice toate tronsoanele de drum: ,,Pe DN1 de la Alba la Aiud suntem încă în garanție, nu avem probleme deosebite. Pe tronsonul 14B, Cistei, Blaj, la fel. Acolo, dacă vor apărea probleme, intervenția se va face pe cheltuiala constructorului pentru că suntem în perioada de garanție”, a spus în final Prefectul Nicolae Albu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, în 4 februarie 2026, o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing. Asta în cadrul unui proiect de […]
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: „O pacientă cu hemoragie, care va fi supusă unei intervenții chirurgicale, are nevoie urgent de sânge” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat miercuri, 11 februarie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ. „O pacientă cu […]
VIDEO | Farmaciile veterinare din Alba, în vizorul DSVSA: „Au fost date multe sancțiuni. Am primit semnale că circulația medicamentelor de uz veterinar ar fi scăpat pe alocuri de sub control”
Farmaciile veterinare din Alba, în vizorul DSVSA: „Au fost date multe sancțiuni. Am primit semnale că circulația medicamentelor de uz veterinar ar fi scăpat pe alocuri de sub control” Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat, de la începutul acestui an, contoalele la farmaciile veterinare din județ, a anunțat, miercuri, 11 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate: Lege pe model britanic și german adoptată de Camera Deputaților
Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate Camera Deputaților a aprobat, în...
Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației: ,,Ar fi fost mult mai bine ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut”
Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației: ,,Ar fi fost mult mai bine ca acest pachet să fi intrat în vigoare de...
Știrea Zilei
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
Curier Județean
VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură...
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...