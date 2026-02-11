VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică

Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică

Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba sunt DN74, pe tronsonul Izvorul Ampoiului – Alba Iulia, și DN75, între Mihoești și Bistra, inclusiv în zona orașului Câmpeni, unde au apărut gropi și alte defecțiuni ale carosabilului.

,,Pot spune că cele mai afectate tronsoane sunt DN74, tronsonul de la Izvorul Ampoiului la Alba Iulia, și DN 75, tronsonul între Mihoești și Bistra, bineînțeles incluzând și orașul Câmpeni. Acolo au apărut gropi, defecțiunii la drum. Am solicitat conducerii de la drumurile naționale să intervină rapid, în primul rând pentru reparații”, a declarat Prefectul Nicolae Albu într-o conferință de presă.

Astfel, SDN Alba s-a aprovizionat cu 33 de tone de mixtură asfaltică, lucrându-se pe teren în permanență, urmând ca în luna aprilie să se intervină cu mixtură asfaltică la cald, imediat ce vremea vă permite a mai explicat Nicolae Albu.

,,Am discutat cu domnul director Gondola, sperăm ca și în luna martie, pe final, dacă timpul ne permite să putem interveni. Totodată, după aprobarea bugetului, se vor face intervenții cu strat de asfalt, în special pe DN74, DN75, DN67C Transalpina și și pe DN1R, tronsonul de la Alba Iulia care trece în județul Cluj”, a mai spus Prefectul din Alba.

Prefectul Nicolae Albu a solicitat conducerii să verifice toate tronsoanele de drum: ,,Pe DN1 de la Alba la Aiud suntem încă în garanție, nu avem probleme deosebite. Pe tronsonul 14B, Cistei, Blaj, la fel. Acolo, dacă vor apărea probleme, intervenția se va face pe cheltuiala constructorului pentru că suntem în perioada de garanție”, a spus în final Prefectul Nicolae Albu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI