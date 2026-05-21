VIDEO: Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!”

Pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!"

Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj în Liga 2 | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!”

Sâmbătă, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, la ora 18.00, pe „Cetate”, este practic o finală, în joc fiind un loc la barajul pentru promovare în Liga 2!

Combatantele sunt la egalitate de puncte, 24, înaintea meciului decisiv, din ultima rundă a play-off-ului Ligii 3. CSM Unirea Alba Iulia, care vine după două victorii clare (3-0 cu CSM Zalău, 4-0 la Tășnad), are la îndemână și o remiză, fiind avantajată de punctajul cu care a încheiat sezonul regular. În tur, acum o lună, a fost o remiză (1-1), iar sub comanda lui Miriuță este portarul „Pufi” Bălgrădean (care anul trecut a apărat în barajul ratat cu SCM Rm. Vâlcea).

Am avut multe partide importante în primăvara asta și noi le tratăm pe toate la fel. Nu e ceva special, ne-am obișnuit deja cu ideea. Suntem pregătiți să facem un meci bun și așteptăm publicul să fie alături de noi. Încercăm să avem un stil de joc și niște principii proprii, de la care să nu ne abatem. Nu vom juca la egal, avem două variante într-adevăr, însă trebuie să fim celebrali. Vrem să fim o echipă curajoasă, să ne impunem stilul de joc, să controlăm meciurile, indiferent de adversar și de rezultat. Din punctul meu de vedere, finala este una singură, atunci când obții o promovare, un trofeu, sau nu câștigi nimic”, a spus antrenorul Dragoș Militaru, care are întreg efectivul valid, cu excepția lui Vomir (intervenție chirurgicală la genunchiul drept).

Lovitura simbolică de începere va fi dată de albaiulianul Mihai Mincă (41 de ani), fostul portar din Liga 1 (Rapid, Gloria Buzău, FC Brașov, CFR Cluj).

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Seriei 4 a Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială Un meci fără nicio importanță (în tur a fost 4-1), cu gazdele pe locul 7 (11 puncte) și vizitatorii, conduși de Alexandru Pelici, pe poziția a șasea (17 puncte), […]

Topul celor mai bune academii de fotbal din România în 2026: CSM Unirea Alba Iulia – locul 47, LPS Sebeș – locul 83, în ierarhia FRF!

Topul celor mai bune academii de fotbal din România în 2026: CSM Unirea Alba Iulia – locul 47, LPS Sebeș – locul 83, în ierarhia întocmită de Federația Română de Fotbal! Federația Română de Fotbal a publicat topul academiilor de fotbal din 2026, ierarhie în care se regăsesc și două formații din Alba, CS Municipal […]

Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!

Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai, în Liga 5 | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud! Duminică, 24 mai, la ora 17.00, este mare meci mare, între Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș, contând pentru penultima etapă a Seriei 2 din Liga 5, […]

