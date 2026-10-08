VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani

Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani

O poveste care pare desprinsă dintr-un film s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, în Alba. Cornelia, femeia care până nu demult trăia într-o cocioabă, la marginea unui drum, și-a văzut viața schimbată radical într-o singură lună. După ce oameni cu suflet mare i-au ridicat o casă, destinul i-a adus și cea mai mare surpriză: și-a regăsit fiica pe care o dăduse la orfelinat când avea doar trei luni.

În urmă cu aproximativ 30 de ani, Cornelia a fost nevoită să ia o decizie dureroasă. Și-a dat fiica, pe Mădălina, la orfelinat când aceasta avea doar trei luni. Anii au trecut, iar drumurile celor două s-au separat.

Cornelia și-a continuat viața cu multă greutate. A mai avut copii, însă povestea familiei sale a rămas una complicată. Are o fiică la Șard, care a crescut alături de ea, o altă fată la Petroșani, pe care Vasile încearcă acum să o găsească, un fiu despre care nu mai știe nimic și o altă fiică la Pianu, cu handicap.

Până de curând, Cornelia trăia însă în condiții greu de imaginat, într-o cocioabă aflată la marginea unui drum dintr-un sat din Alba. Viața ei avea să se schimbe în momentul în care Vasile, brașoveanul care a fost impresionat de situația femeii, a decis să nu rămână indiferent.

Cu ajutorul unor oameni cu suflet mare, acesta i-a ridicat Corneliei o căsuță în care să poată trăi decent. Acum are căldură, apă și curent, un pat în care își poate odihni capul în liniște și toate cele necesare unei vieți normale.

Dar povestea Corneliei nu s-a oprit aici.

Mădălina, fiica pe care Cornelia o pierduse în urmă cu trei decenii, a fost găsită într-un mod neașteptat. Un comentariu lăsat la una dintre postările lui Vasile, la un videoclip în care acesta vorbea despre Cornelia, avea să deschidă drumul către o reîntâlnire mult visată.

Vasile a făcut tot posibilul pentru ca cele două să se poată vedea din nou, iar în urmă cu doar câteva zile, după ani de zile, Cornelia și-a strâns din nou fiica în brațe.

Nu a fost nevoie de prea multe cuvinte. Au fost lacrimi, emoție și o bucurie greu de descris. De această dată, însă, Cornelia nu și-a îmbrățișat doar fiica, ci și nepoțica.

O masă la care s-au așezat, în sfârșit, împreună

Vasile a vrut ca momentul să fie unul special și a organizat o masă la care au participat toți. Au mâncat împreună, au povestit și au încercat să recupereze, într-o singură zi, ani întregi în care viețile lor au mers pe drumuri diferite.

Pentru Vasile, revederea a fost poate cea mai mare răsplată pentru tot ceea ce a făcut: „Să iei un om hulit de lume, de societate, să-l pui la casa lui, să-l rânduiești și după să-i rânduiești și familia, să-i apropii, să le bucuri sufletele, merită tot efortul. Ce frumos a fost! Mi-a dat Dumnezeu o bucurie mare”, a declarat Vasile pentru ziarulunirea.ro.

Pentru că până la urmă, povestea Corneliei este despre mai mult decât o casă nouă. Este despre oameni care au ales să nu treacă nepăsători pe lângă suferința altuia. Despre o femeie care a primit șansa de a trăi într-un loc în care are căldură, apă și lumină. Și, poate cel mai important, despre o mamă care, după mult timp, și-a putut ține din nou fiica în brațe.

„Cel mai frumos dar” după o viață grea

La fix o lună după ce a întâlnit-o pe Cornelia pe marginea drumului, Vasile a revenit la ea. Nu a venit cu mâna goală. I-a dus haine noi, potrivite pentru anotimpul rece care bate la ușă.

Iar pentru Cornelia, sfârșitul de an este complet diferit de tot ce a trăit până acum: are o casă, are căldură, are un pat în care poate dormi liniștită și oameni care îi sunt aproape.

Și, după mult timp, are din nou lângă ea o fiică pe care credea, poate, că nu o va mai vedea niciodată. Iar povestea nu s-a încheiat. Vasile încearcă în continuare să îi găsească și ceilalți copii pierduți pe drum.

Pentru că, uneori, o casă poate însemna mai mult decât patru pereți. Poate fi începutul unei vieți noi. Iar pentru Cornelia, această viață nouă a venit la pachet cu cel mai emoționant dar: familia, adusă din nou aproape.

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