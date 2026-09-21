VIDEO | De pe marginea unui drum și o cocioaba din PVC, la o locuință adevărată: O femeie din Alba are, în sfârșit, un loc pe care să-l numească „acasă”. Un vis împlinit de un brașovean și mai mulți voluntari în doar 3 zile
De pe marginea unui drum și o cocioaba din PVC, la o locuință adevărată: O femeie din Alba are, în sfârșit, un loc pe care să-l numească „acasă”. Un vis împlinit de un brașovean și mai mulți voluntari în doar 3 zile
Povestea Corneliei, femeia de 53 de ani care trăia într-un adăpost improvizat din PVC și folie, a avut un final fericit. În doar trei zile, Vasile, bărbatul din Brașov care a lansat apelul pentru ajutor, împreună cu voluntarii, a reușit să-i ridice și să-i amenajeze o căsuță nouă. Acum, femeia are căldură, apă curentă, lumină și, mai ales, siguranța că frigul nu o va mai găsi în vechea cocioabă.
La marginea unui drum din Tăuți, județul Alba, Cornelia își ducea traiul în condiții greu de imaginat. Locuința ei era construită din PVC și folie, în loc de ferestre avea bucăți de material care țineau loc de geamuri, iar frigul putea pătrunde aproape nestingherit.
Înăuntru avea o canapea veche, o sobă deteriorată și un singur scaun. Ușa era atât de nesigură încât femeia era nevoită să o proptescă cu un bolovan.
Pentru a putea supraviețui, Cornelia făcea diverse munci prin gospodăriile oamenilor din zonă. Mătura, ajuta la treburile casei sau făcea orice lucru pentru care era solicitată, primind în schimb câțiva bani.
Povestea ei a ajuns la Vasile, un brașovean care, de-a lungul timpului, s-a implicat în sprijinirea oamenilor aflați în nevoie. Impresionat de situația femeii, acesta a lansat un apel pentru ajutor și a decis că, de această dată, Cornelia are nevoie de mai mult decât de un ajutor de moment.
Trei zile care i-au schimbat viața
Ceea ce părea la început un proiect dificil a devenit realitate într-un timp record.
În doar trei zile, Vasile și voluntarii au reușit să ridice și să amenajeze o căsuță pentru Cornelia.
Astăzi, femeia are o cameră curată și călduroasă, cu apă curentă și energie electrică asigurată de un panou electric. Are o sobă nouă, care îi poate asigura căldura în sezonul rece, precum și mobilier nou.
Ușa nu mai are nevoie de un bolovan pentru a rămâne închisă.
În jurul casei, voluntarii au construit și un gard, au împrejmuit micul teren de lângă locuință, iar aleea din fața căsuței a fost pavată cu piatră.
Ajutorul nu s-a oprit la construcția casei. Cornelia a primit haine, alimente și chiar un telefon mobil, lucruri care pentru mulți par banale, dar care pentru ea înseamnă enorm.
Casa a fost sfințită duminică
Duminică, 20 septembrie, momentul a devenit și mai emoționant. Preotul din sat a venit la noua locuință și a făcut sfințirea casei, astfel încât Cornelia să poată începe această nouă etapă a vieții sale cu liniște și speranță.
Femeia a fost dusă și la medic pentru un control de rutină, un alt pas important după perioada dificilă prin care a trecut.
„Să nu o prindă iarna în cocioabă”
În urmă cu doar câteva săptămâni, gândul că iarna ar putea veni peste ea în vechiul adăpost improvizat era una dintre cele mai mari temeri.
Acum, Cornelia are un acoperiș adevărat deasupra capului, o sobă nouă, lumină, apă, mobilier și un spațiu în care poate locui în condiții mult mai sigure.
Povestea care a început la marginea unui drum, într-o construcție din folie și PVC, se încheie, cel puțin pentru moment, cu o imagine complet diferită: o femeie care își poate închide ușa casei, poate aprinde focul în sobă și poate privi spre iarna care vine fără aceeași teamă.
În doar trei zile, o mână de oameni au transformat un adăpost improvizat într-o căsuță adevărată. Iar pentru Cornelia, aceasta nu este doar o casă nouă. Este șansa la o viață mai sigură și la zile mai bune.
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