VIDEO | Brad de Crăciun de 8 metri, montat la Aiud pentru Târgul de Crăciun. A fost donat de o familie din oraș și va străluci alături de luminițele ce se vor aprinde vineri

acum 2 ore

Brad de Crăciun de 8 metri, montat la Aiud pentru Târgul de Crăciun. A fost donat de o familie din oraș și va străluci alături de luminițele ce se vor aprinde vineri

Cu două zile înainte de deschiderea Târgului de Crăciun, la Aiud sosit și bradul. Anul acesta, a fost donat cu generozitate de familia Codrea de pe strada Plugarilor. Are 20 de ani și peste 8 metri înălțime.

Bradul a fost amplasat și urmează să fie ornat pentru a străluci alături de luminițele ce se vor aprinde vineri, la ora 17:00, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.

Citește și: Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români

Administrația locală de la Aiud a anunțat că anul acesta au pregătit un Târg de Crăciun mai frumos ca oricând, iar startul va fi dat într-o atmosferă feerică, plină de lumină și voie bună.

Programul complet al târgului nu a fost încă anunțat, dar reprezentanții primăriei au transmis că pe vizitatori îi așteaptă cel mai mare patinoar din Aiud de până acum, „Atelierul lui Moș Crăciun” cu multe activități pentru toți copiii, dar și spectacole și concerte.

Din program nu va lipsi un super spectacol pe gheață și trenulețul lui Moș Crăciun și, desigur, o atmosferă unică, care va umple orașul de magie și bucurie.

Târgul va găzdui și standuri ale producătorilor locali, care vor aduce în fața vizitatorilor preparate tradiționale, produse artizanale și creații realizate cu grijă și pasiune.

Târgul de Crăciun Aiud va fi deschis în perioada 5–21 decembrie 2025, timp în care aiudenii și vizitatorii se vor putea bucura de numeroase activități, surprize și atmosfera sărbătorilor de iarnă.

