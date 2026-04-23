VIDEO | Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
„Borbolatiţa”, un ritual pentru dezlegarea ploii fertilizante pentru agricultură, care este practicat în fiecare an de Sfântul Gheorghe, în satul Limba din comuna Ciugud, are loc astăzi, 23 aprilie 2026.
Începând cu ora 17.00, ceata de feciori s-a adunat pentru alegerea celui care va deveni „borbolatiţă”, acesta urmând să fie îmbrăcat în frunze de soc. Programul va continua cu deplasarea alaiului pe la casele din sat, iar de la ora 19.00 este anunțată pregătirea păpăradei din ouăle adunate și petrecerea de la Căminul Cultural din Limba.
,,Aceasta este un obicei foarte drag nouă, este deja o tradiție. Este un obicei de invocare a ploii fertilizante, foarte important în viața țăranilor, în special, deoarece de modul în care invocăm ploaia și de producerea acestui fenomen depind recoltele pe care le avem în acest an.
Mai nou, în zilele noastre, este o bucurie colectivă a satului, iar copiii, în special, se bucură. Acest personaj, Borbolatița, va merge în fruntea alaiului, prin tot satul, iar fiecare va încerca să o ude. În funcție de felul în care reușește sau nu să ude Borbolatița, oamenii spun că vor avea sau nu recolte în anul care urmează„, a explicat unul dintre participanți pentru ziarulunirea.ro.
Programul complet Borbolatița 2026:
17:00: Ceata de feciori se adună în capul satului și aleg pe cel care urmează să fie borbolatiță, apoi îl îmbracă în frunze de soc;
18:00: Formarea și deplasarea alaiului pe la fiecare casă din sat;
19:00: Se prepară păpărada din ouăle adunate și începe petrecerea la Căminul Cultural din Limba.
Ce este Borbolatiţa
Borbolatiţa presupune colindarea gospodăriilor de către un alai condus de un tânăr care este înfăşurat în frunze şi ramuri, acesta fiind udat cu apă de către săteni. Tânărul înveșmântat în frunze reprezintă spiritul vegetației, iar stropirea cu apă semnifica ploile binecuvântate, care să ajute holdele să rodească. În acest an, ritualul s-a desfășurat în a doua zi de Paști.
Obiceiul începe după-amiaza, când ceata de feciori se adună în capul satului şi aleg pe cel care urmează să fie ”borbolatiţă”, apoi îl îmbracă în frunze, conform obiceiului. Se formează alaiul și pe urmă se colindă tot satul bătând din palme, în timp ce „Borbolatiţa” joacă un dans săltăreţ, iar tinerii cântă un cântec ritual:
”Doauă oauă şi mai doauă/ şi găina să se oauă/ Ia mătuşă cratiţa/ udă Borbolatiţa, / Vino de ne udă / cu găleata-leata / peste toată ceata; / cu ciubărul-bărul / peste tot poporul./ Să pornească ploile, / să curgă şiroaiele / să umple pâraiele. / să ude pământurile / să sporească grânele / să umple pătulele. / Doauă oauă şi mai doauă/ şi găina să se oauă/ Două ouă şi slănină/ şi-un ciubăr cu apă lină”.
În timpul jocului sau după terminarea lui, este obligatorie udarea cu apă a Borbolatiţei ori a întregului alai.
Borbolatiţa are în mâini un par lung cu frunze în vârf, pe care îl foloseşte pentru a-i atinge pe cei care încearcă să-l ude şi care, odată atinşi, trebuie să intre în alai. „Borbolatiţa” îmbrăcată în verdeaţă reprezintă spiritul vegetaţiei, iar stropirea cu apă simbolizează ploaia.
Membrii alaiului sunt răsplătiţi cu ouă de către sătenii care îi aşteptă în faţa caselor, dar şi cu bani, de către cei care trec cu maşinile prin sat pe timpul desfăşurării evenimentului, ouăle şi banii fiind daruri rituale ce semnifică abundenţa şi belşugul.
În speranţa unui timp bun pentru roadele pământului, limbenii au ieșit și în acest la poartă pentru a uda „Borbolatiţa”.
După ce se termină cu mersul prin sat, atmosfera de sărbătoare continuă la Căminul Cultural, unde se prepară o omletă uriașă și se petrece pe cinste.
VIDEO | Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii,...
Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru elevi, zile recuperate pe parcurs pentru preșcolari
Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru...
