VIDEO | Blăjeanul Ioan Tiurean a revenit cu bine acasă după o călătorie incredibilă pe motocicletă până în Japonia și înapoi: A fost întâmpinat pe serpentinele de la intrarea în „Mica Romă”

Vineri, 12 septembrie 2025, blăjeanul Ioan Tiurean a revenit cu bine acasă după o călătorie incredibilă pe motocicletă până în Japonia și înapoi.

Ioan Tiurean, care este maestru în taekwondo, a pornit la drum în 14 iunie 2025.

La întoarcere a fost întâmpinat de prieteni pe serpentinele de la intrarea în „Mica Romă”.

„A fost frumos, emoționant, am făcut poze, am vorbit, am râs, am rememorat anumite părți din călătorie.

Între timp am dat jos bagajele de pe motocicletă și am sortat lucrurile.

Ce am mai tras împreună cu motocicleta mea! Mâine o voi duce la spălătorie și o voi face frumoasă, pentru că merită!”, a mărturisit „la cald” temerarul.

Parcursul său a putut fi „monitorizat” în timp real grație postărilor pe care le-a făcut neîncetat pe rețelele sociale.

Ioan Tiurean a parcurs în 2024, tot pe motocicletă, 36.342 de kilometri, din care aproape 20.000 doar în Rusia, pentru a ajunge, din România, în Coreea de Sud.

Călătoria sa de atunci a durat 91 de zile, între 15 iunie și 13 septembrie 2024.

foto-video: Facebook Ioan Tiurean (Seonbae)

