Ioan Tiurean, motociclistul din Alba care a plecat într-o aventură pe două roți până în Coreea de Sud, a ajuns acasă după ce a parcurs peste 38.000 de km

Ioan Tiurean, motociclistul din Alba care a plecat într-o aventură pe două roți până în Coreea de Sud și Japonia, a ajuns acasă după ce a parcurs peste 38.000 de km

Ioan Tiurean, motociclistul din Blaj, maestru în taekwondo, a ajuns vineri, 13 septembrie 2024, înapoi la Blaj, după o aventură pe două roți de peste 38.000 km, până în Coreea de Sud și Japonia.

Bărbatul a fost întâmpinat de familie, prieteni, dar și de cunoscuți sau străini care au călătorit împreună cu el, prin intermediul postărilor pe Facebook, ”peste mări și țări”, din Blaj și pâmă în îndepărtata Coreea de Sud.

”Oameni buni, am ajuns acasa la Blaj, cu bine. Am băgat motocicleta în garaj. Totul a decurs bine, fără peripeții. Vă mulțumesc că ați fost alături de mn, am fost primit cu căldură la Blaj”, a transmis motociclistul pe Facebook.

Ioan Tiurean (54 de ani) a plecat în 15 iunie din Blaj și a parcurs pe motocicletă peste 34.000 km, până în Japonia și înapoi din nou acasă, traseu pe care l-a finalizat pe 13 septembrie.

Antrenor de taekwondo, deținător al centurii negre 7 DAN, Ioan Tiurean și-a pus în gând de mult timp să ajungă până în Coreea de Sud, la Kukkiwon (organizație cu sediul în districtul Gangnam din Seul, care gestionează și coordonează activitatea de taekwondo la nivel național și internațional).

După luni de planificări, cheltuieli importante și vizite pe la ambasade pentru obținerea vizelor de călătorie, bărbatul și-a dus la bun sfârșit aventura vieții. Motociclistul a trecut prin Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia, Rusia, Coreea de Sud, Japonia, iar la întoarcere, traseul a fost prin Coreea de Sud, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Bulgaria, Serbia.

Nelu Tiurean a planificat acest tur din anul în care a început pandemia de COVID, dar abia anul acesta a reușit să îl și facă. Bărbatul are permis pentru motociclete din 2011 și nu credea, în urmă cu 20 de ani, că va ajunge să parcurgă atâtea mii de kilometri, mai ales că în copilărie a și căzut într-o groapă excavată pe un drum de țară și de atunci nu s-a mai urcat ani de zile pe o motocicletă.

După o vizită la Bruxelles, a ajuns să cumpere o motocicletă de 1.000 de centimetri cubi de la un prieten. Apoi și-a mai luat una, iar în final a achiziționat o Honda Crosstourer 1200, cu care a mers în călătoriile de până acum, inclusiv în cea pe care abia a finalizat-o.

Șapte dintre țările pe care le va tranzita solicită la intrare prezentarea unui permis de conducere internațional. Este vorba despre Mongolia, Coreea de Sud, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Azerbaidjan.

Sute de oameni au urmărit cu sufletul la gură parcursul motociclistului din Alba din Europa până în Asia, au traversat împreună cu el 7 fusuri orare și 23 de regiuni diferite, au întâlnit oamenii de patru religii diferite și zone climatice diferite.

Ioan Tiurean a înființat la Blaj, în 2000, Clubul Sportiv Koryo. Scopul organizației este practicarea și promovarea taekwondo-ului, a artelor marțiale și a sportului de masă în general. În prezent, în cadrul clubului, peste 50 de copii și tineri practică acest sport deosebit. Numele a fost ales datorită semnificației istorice pe care acesta o are. Koryo a fost regatul coreean fondat în anul 918, care a unificat și condus întreaga peninsulă coreeană până în 1392.

Numele „Korea” derivă din numele regatului Koryo. În anul 2000, clubul s-a afiliat la Federația Română de Taekwondo, organizație din care s-a retras în 2009. Din anul 2010, Clubul Sportiv Koryo este membru în Asociația Română de Taekwondo, iar din 2014 este membru al Kukkiwon (Kukkiwon Membership System).

