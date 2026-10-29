Curier Județean

Video | Bilanț Casa Județeană de Pensii Alba: 12.698 de cereri în primele 9 luni din 2026 și aproximativ 14.000 de decizii emise. ,,Aceste cifre reflectă volumul considerabil al solicitărilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

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Bilanț Casa Județeană de Pensii Alba: 12.698 de cereri în primele 9 luni din 2026 și aproximativ 14.000 de decizii emise. ,,Aceste cifre reflectă volumul considerabil al solicitărilor”

La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc ședința reunită a Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba. În cadrul acesteia, Cornelia Miclea, director executiv Casa Județeană de Pensii Alba, a prezentat bilanțul instituției. 

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Potrivit acesteia, în primele nouă luni ale anului 2026 au fost înregistrate aproximativ 12.698 de cereri, dintre care 4.444 de solicitări pentru stabilirea unor drepturi noi. 

În perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, instituția a emis aproximativ 14.000 de decizii de pensie, dintre care circa 4.000 de decizii privind stabilirea unor drepturi noi.

Activitatea a fost realizată cu șapte operatori și trei verificatori pentru pensii naționale, sprijiniți de cinci angajați contractuali, precum și de trei funcționari cu atribuții în domeniul pensiilor internaționale, care, în funcție de priorități, participă și la soluționarea dosarelor de pensii naționale, a mai explicat Cornelia Miclea.

,,Aceste cifre reflectă volumul considerabil al solicitărilor și implicarea personalului de specialitate, care asigură atât soluționarea cererilor noi, cât și a recalculărilor.

În ceea ce privește administrarea și plata pensiilor, lunar sunt efectuate aproximativ 2.500 de operațiuni și comunicări noi privind modificarea drepturilor aflate în plată, dintre care circa 850 necesită prelucrări manuale.

În primele nouă luni ale anului, cheltuielile pentru pensiile finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat au fost de aproximativ 2,26 miliarde de lei, iar cheltuielile finanțate din bugetul de stat au depășit 246 de milioane de lei.”, a mai spus Cornelia Miclea, director executiv Casa Județeană de Pensii Alba.

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