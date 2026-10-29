Video | Nicolae Albu, la finalul mandatului de 7 ani în fruntea Prefecturii Alba: Bilanț detaliat în cadrul Colegiului Prefectural

Nicolae Albu, la finalul mandatului de 7 ani în fruntea Prefecturii Alba: Bilanț detaliat în cadrul Colegiului Prefectural

Prefectul Nicolae Albu a prezentat joi, 29 octombrie 2026, într-o ședință a Colegiului Prefectural, bilanțul mandatului 2019-2026, construit în jurul legalității actelor administrative, serviciilor pentru cetățeni, investițiilor și gestionării crizelor.

Prefectul Nicolae Albu, unul dintre cei mai longevivi prefecți din România, a descris rolul Instituției Prefectului – Județul Alba sub conducerea sa drept liant între stat și cetățean și garant al aplicării echitabile a legii.

Legalitate și fond funciar

Instituția a verificat între 2020 și 2026 un total de 254.487 de acte administrative emise de cele 78 de unități administrativ-teritoriale. Volumul a crescut de la 33.217 acte în 2020 la un maxim de 44.667 în 2023. Doar 585 de acte au fost considerate nelegale, iar numărul lor a scăzut de la 124 în 2020 și 132 în 2021 la o medie de 72-74 anual din 2022. Cea mai mică cifră, 36, este cea din 2026. Peste 99% dintre hotărârile de consiliu local și dispozițiile primarilor au fost validate fără a fi nevoie de acțiuni în instanță, ceea ce prefectul atribuie dialogului permanent cu primăriile.

Comisia județeană de fond funciar a ținut 66 de ședințe și a adoptat 2.974 de hotărâri. Au fost emise 5.654 de titluri de proprietate, de la 463 în 2020 la un maxim de 1.367 în 2025. Totodată, dosarele de fond funciar de pe rolul instanțelor au scăzut de la 267 în 2020 la 55 în 2025 și 21 în 2026. În 2023 a fost organizată o campanie de informare privind Legea 123/2023, iar în județ au fost înregistrate 4.000 de cereri. Alba se situează pe locul 2 la nivel național în ceea ce privește cărțile funciare înregistrate, cu peste 3 milioane, și pe locul 1 în Ardeal.

Instituția a emis 2.880 de ordine, a transmis 583 de circulare și a eliberat 5.113 apostile.

Aproape de cetățeni

Prefectul a ținut audiențe și în localitățile îndepărtate, mai ales în Apuseni, direct la sediile primăriilor. La sediul instituției au fost primiți 1.264 de cetățeni, s-au soluționat 1.243 de petiții și s-au înregistrat 346 de cereri în baza Legii 544/2001.

Pașapoarte, permise și înmatriculări

Din decembrie 2019, Serviciul de pașapoarte a soluționat 128.625 de cereri, cu un vârf de 29.035 în 2022. Timpul mediu de eliberare este de aproximativ două zile lucrătoare, față de 15 prevăzute de lege. Programările se fac online prin hub.mai.ro, plata prin ghiseul.ro, iar pașaportul poate fi trimis gratuit la orice adresă din țară.

Între 2020 și 2026 au fost eliberate 164.415 permise de conducere, 102.166 pentru categoria B, într-un județ cu 209.570 de autovehicule. În 2023 a fost inaugurată o sală pentru proba teoretică la Mercur City Center, cu 14 stații de lucru. Proba practică pornește acum de la Carolina Mall. Pentru cei 60.000 de locuitori din Apuseni funcționează din 2020 un centru suplimentar la Câmpeni.

Sprijin social și dezvoltare

Prin Programul POAD, finanțat european, au fost distribuite 176.660 de pachete, în 10 tranșe, în toate cele 78 de localități, către peste 17.700 de beneficiari la fiecare etapă.

Valoarea finanțărilor atrase în județ depășește 650 de milioane de lei. Programul „Anghel Saligny” a finanțat 122 de proiecte, iar PNRR 266 de proiecte de renovare energetică, dotări școlare, transport nepoluant și sănătate. Numărul proiectelor aflate în derulare a atins un vârf de 447 în 2022.

Drumuri și agricultură

Pentru drumurile naționale au fost alocate 263.215 mii lei și au fost turnați peste 252 km de asfalt, inclusiv pe DN75, DN74, DN1, DN7 și DN14B. Podul de la Cărpiniș, de pe DN74, a fost refăcut în proporție de 90%.

În agricultură, APIA a gestionat anual sprijinul pentru 20.000-21.500 de fermieri, pe peste 210.000 de hectare, cu o rată de autorizare a plăților de 95-98%. Zeci de tineri fermieri au primit între 40.000 și 70.000 de euro prin AFIR.

Alegeri, deconcentrate și diplomație

Instituția a organizat scrutine din 2020 până în 2025. Pentru prezidențialele din mai 2025 au funcționat 440 de secții de votare, cu 880 de președinți și locțiitori și 440 de operatori de calculator. Colegiul Prefectural s-a reunit în 73 de ședințe ordinare. Prefectul a primit și ambasadori sau delegații din Germania, India, Israel, Tunisia și Coreea de Sud.

Gestionarea situațiilor de urgență

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a ținut 488 de ședințe și a adoptat 572 de hotărâri, de la pandemia de COVID-19 la inundații, incendii și alunecări de teren. Pagubele constatate între 2020 și 2026 se ridică la 269.282.170 lei. Prin 54 de proiecte de hotărâri de guvern au fost obținuți 263.215.000 lei, iar 1.444 de persoane au primit ajutoare de urgență de 4,56 milioane de lei.

Printre intervențiile majore se numără inundațiile din Apuseni (iulie 2021), avaria de la barajul Tăul Mare din Roșia Montană (octombrie 2022), incendiul de la Vârful Poienița (noiembrie 2024) și gestionarea dilueției pe Târnave și Arieș după evenimentele de la Salina Praid (iunie 2025).

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