Video | Bărbat de 50 de ani, din Sâncel, reținut după ce și-a amenințat și agresat soția. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat de 50 de ani, din Sâncel, reținut după ce și-a amenințat și agresat soția. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Un bărbat de 50 de ani din Sâncel a fost reținut pentru 24 de ore, după ce, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții în contradictoriu, și-ar fi agresat fizic și amenințat soția, în vârstă de 56 de ani.
Polițiștii au emis pe numele acestuia un ordin de protecție provizoriu.
Potrivit IPJ Alba, la data 28 octombrie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Sâncel, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și violență domestică.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 28 octombrie 2026, bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 56 de ani, și i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.
Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de soția sa.
Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și violență domestică.
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