Foto | Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”
Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”
Primăria Sibiu lansează o nouă ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, prin care îi invită pe locuitori și pe reprezentanții firmelor să contribuie la atmosfera sărbătorilor de iarnă, decorând clădirile și spațiile pe care le dețin sau le administrează.
Competiția se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, fiind deschisă hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, instituțiilor de învățământ și proprietarilor de clădiri de patrimoniu.
Înscrierile se deschid pe 13 noiembrie 2026 și se vor desfășura până în 2 decembrie. Participanții vor putea transmite fotografii și informații despre decorațiunile realizate, prin intermediul unei platforme online care va fi disponibilă pe site-ul Primăriei Sibiu.
Șase categorii în concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”
Competiția din acest an cuprinde șase secțiuni, dedicate diferitelor tipuri de spații: „Magia Ospitalității”, pentru unitățile de cazare, „Local de Poveste”, pentru restaurante și cafenele, „Vitrina de Crăciun”, pentru spațiile comerciale, „Farmecul Patrimoniului”, pentru clădirile de patrimoniu, „Lumină în Cartier”, pentru locuințe și blocuri, și „Luminile copilăriei”, destinată unităților de învățământ.
Evaluarea va avea loc în luna decembrie. În perioada 3–14 decembrie, sibienii și ceilalți interesați vor putea vota online decorurile preferate, iar un juriu va analiza amenajările înscrise în competiție.
Votul publicului va avea o pondere de 70% în stabilirea clasamentului final. Totodată, juriul va acorda premiul special „Spiritul Sibiului”, pentru cea mai autentică și inspirată decorare.
Când vor fi anunțați câștigătorii
Câștigătorii vor fi desemnați și premiați pe 17 decembrie, în cadrul unei festivități organizate la Târgul de Crăciun din Sibiu.
Potrivit Primăriei, în colaborare cu organizația „Destinația Anului”, cele mai spectaculoase decorațiuni vor fi promovate atât în România, cât și în străinătate.
Prin această inițiativă, administrația locală își propune să încurajeze implicarea comunității și să transforme orașul într-un punct de atracție în perioada sărbătorilor de iarnă. Primarul Astrid Fodor îi îndeamnă pe sibieni să participe și să contribuie la crearea unei atmosfere festive în întregul oraș.
sursa: Primăria Sibiu
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Foto | Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”
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