Facturi la curent mai mici pentru consumatorii vulnerabili: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energia electrică

Noul Guvern discută posibilitatea diminuării TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, într-un moment în care România se confruntă cu prețuri foarte ridicate la curent.

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, măsura ar putea fi aplicată în funcție de veniturile actuale ale familiilor, după un sistem asemănător celui utilizat pentru acordarea ajutoarelor introduse după eliminarea plafonării tarifelor.

Reducerea TVA la energia electrică, analizată de Guvern. Cum ar putea fi aleși beneficiarii

Executivul ia în considerare introducerea unei facilități fiscale pentru persoanele încadrate în categoria consumatorilor vulnerabili, pe fondul dificultăților cu care se confruntă sectorul energetic și al costurilor ridicate suportate de populație.

Conform surselor citate, dacă propunerea va primi aprobarea, identificarea persoanelor eligibile ar urma să se facă pe baza veniturilor actuale ale familiei.

Modelul avut în vedere este apropiat de cel aplicat pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili după încetarea schemei de plafonare a prețurilor la electricitate.

În privința gazelor naturale, aceleași surse precizează că protecția consumatorilor casnici este asigurată prin mecanismul prețurilor reglementate.

Cine ar putea beneficia de TVA redus la curent. Pragurile de venit folosite pentru ajutoarele de energie

Consumatorii vulnerabili sunt împărțiți în patru categorii, în funcție de situația care determină vulnerabilitatea: veniturile, vârsta, starea de sănătate sau izolarea.

După eliminarea plafonării tarifelor la electricitate, începând cu 1 iulie 2025, autoritățile au introdus un mecanism de sprijin prin care persoanele eligibile au primit vouchere de 50 de lei.

Ajutorul a fost destinat persoanelor care locuiesc singure și au venituri nete lunare de maximum 1.940 de lei, precum și familiilor în care venitul net lunar nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru.

Tichetele puteau fi utilizate exclusiv pentru achitarea facturilor la electricitate, iar programul a vizat aproximativ 2,1 milioane de gospodării.

Aceste praguri aparțin schemei anterioare de sprijin. Pentru eventuala reducere a TVA, criteriile definitive nu au fost încă anunțate.

Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea facturilor

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, a explicat miercuri că majorarea tarifelor nu reprezintă un fenomen întâlnit doar în România, ci urmează evoluțiile de pe piața energetică a Uniunii Europene.

Oficialul a indicat existența unui dezechilibru important între cantitatea de energie solicitată și cea disponibilă.

Ministerul Energiei lucrează în prezent la un set de măsuri care să contribuie la diminuarea costurilor suportate de consumatori.

În același timp, autoritățile încearcă să compenseze producția insuficientă prin repornirea unor capacități energetice.

Printre acestea se află o unitate de la Cernavodă, pentru care se speră reluarea funcționării în noiembrie.

De asemenea, Marius Poșa a anunțat repornirea termocentralei de la Rovinari, pentru a înlocui o parte din energia care nu mai este produsă la Turceni. Secretarul de stat a admis și existența unor dificultăți privind rezervele de cărbune.

România ajunge să importe peste 2.000 MW de energie chiar și dimineața

Situația producției interne a determinat creșterea importurilor de electricitate, inclusiv în intervale în care acestea nu atingeau anterior asemenea niveluri.

Marți dimineață, România a înregistrat momente în care cantitatea de energie importată a depășit 2.000 MW, deoarece producția națională nu a reușit să acopere consumul.

Deși țara dispune de mai multe tipuri de capacități de producere a energiei, fiecare dintre acestea se confruntă în prezent cu dificultăți.

În anumite intervale, electricitatea tranzacționată pe piața spot din România a avut cel mai mare preț din Europa.

În paralel, au apărut oferte de furnizare cu tarife mai mari chiar și cu 30%, iar pentru sezonul rece sunt anticipate noi presiuni asupra prețurilor.

Probleme la Cernavodă. Repornirea reactoarelor în noiembrie, sub semnul întrebării

Producția de energie nucleară este afectată de nivelul scăzut al Dunării, care a dus la oprirea capacităților de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Potrivit prognozelor Transelectrica, există posibilitatea ca niciunul dintre cele două reactoare oprite să nu poată fi repus în funcțiune în noiembrie.

Dificultăți sunt și în sectorul hidroenergetic. Debitele reduse și nivelurile scăzute ale lacurilor de acumulare limitează cantitatea de electricitate produsă de hidrocentrale, inclusiv de cea de la Porțile de Fier.

Această situație reduce disponibilitatea energiei obținute la costuri mai mici.

Producția de energie solară și eoliană ar putea scădea în noiembrie

Energia fotovoltaică, importantă pentru acoperirea consumului în lunile de vară, înregistrează acum o reducere a producției.

Estimările indică un nivel maxim de aproximativ 2.000 MW în această perioadă, cu perspectiva unei diminuări suplimentare în noiembrie.

Și producția centralelor eoliene ar urma să se reducă luna viitoare.

Pentru prima săptămână din noiembrie sunt prognozate valori cuprinse între 800 și 1.200 MW.

În aceste condiții, sistemul energetic trebuie să se bazeze într-o măsură mai mare pe centralele care folosesc gaze naturale și cărbune, surse de producție mai costisitoare.

Avarii la termocentralele pe cărbune și rezerve limitate de combustibil

Capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune nu pot compensa integral deficitul existent.

Grupurile energetice ar putea furniza cel mult 1.200 MW pentru intervale scurte, în timp ce funcționarea în condițiile rezervelor actuale de combustibil permite aproximativ 900 MW.

Utilizarea acestor centrale este concentrată în special în zilele lucrătoare, iar problemele tehnice afectează suplimentar producția.

Marți dimineață, Grupul 5 de la Turceni, singura unitate care mai funcționa efectiv în centrala pe cărbune a Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit în urma unei defecțiuni.

O problemă similară fusese înregistrată cu trei săptămâni înainte. Pentru compensarea producției pierdute, este prevăzută repornirea unui grup energetic la Rovinari.

Gazele scumpe și importurile pun presiune pe prețul electricității

Nici producerea energiei electrice din gaze naturale nu oferă în prezent o alternativă ieftină.

Prețurile gazelor de pe piețele românești și europene au urcat la niveluri record pentru ultimii patru ani, ceea ce majorează costurile centralelor care utilizează acest combustibil.

Atunci când producția internă nu acoperă necesarul, diferența este asigurată prin importuri, la prețuri ridicate.

Marți, România a înregistrat cel mai mare preț al electricității din Europa pe piața spot, potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN.

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