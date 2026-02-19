VIDEO | Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție
Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție
Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat joi, 19 februarie 2026, raportul privind activitatea desfășurată în anul 2025, care evidențiază un volum de activitate de 211.672 de dosare la nivelul instanțelor din circumscripție.
Comparativ cu anul 2024, se constată o ușoară scădere a numărului total de cauze.
Potrivit documentației studiate, volumul total de activitate la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia a fost în anul 2025 de 211.672 de dosare.
Față de anul precedent, când s-au înregistrat 217.434 de dosare, scăderea este de 5.762 de cauze, respectiv -2,64%.
Numărul cauzelor nou intrate în anul 2025 a fost de 139.064, în scădere cu 13.032 de dosare (-8,56%) comparativ cu 2024. În același timp, stocul de dosare aflate pe rol la sfârșitul anului 2025 a crescut cu 6.730 de cauze față de perioada similară a anului anterior.
La nivelul Curții de Apel Alba Iulia, volumul total de activitate a fost de 12.540 de dosare în 2025, în scădere față de 12.893 în 2024, dar peste nivelul din 2023 (11.927).
Pe materii, cele mai multe cauze nou înregistrate au fost în materie civilă, cu un număr de 80.090 dosare, urmate de penal, 24.922 dosare, și administrativ și fiscal , 7.525 dosare.
Curtea de Apel Alba Iulia: Avem în continuare un număr mare de posturi vacante de judecători și grefieri
,,Pornind de la cifrele și datele ce pot fi prezentate, observăm că, din perspectiva numărului nou de dosare înregistrate a încetat tendința majoritară de creștere din ultimii ani și avem o scădere mai pronunțată a numărului de dosare. În condițiile în care situația personalului din instanțe nu s-a îmbunătățit, avem în continuare un număr mare de posturi vacante de judecători și grefieri, scăderea numărului de dosare nu s-a resimțit încă pozitiv în indicatorii de eficiență. Iar dacă comparăm cifrele de activitate pe ultimii 3 ani, se observă că deși în 2025 a scăzut numărul de dosare față de anul 2024, față de anul 2023 volumul de activitate este încă unul mai mare și sunt necesare eforturi susținute din partea personalului pentru a realiza un act de judecată înalt calitativ și eficient.
Deși adesea se spune că nimeni nu e de neînlocuit, experiența acestui an ne-a arătat contrariul. Fiecare magistrat și fiecare membru al personalului a contat prin competență, implicare și responsabilitate. Efortul depus a făcut posibilă funcționarea instanțelor în condiții dificile și a dat consistență actului de justiție”, se menționează în concluziile documentației.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei
Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a anunțat că a implementat cu succes proiectul „Dotarea cu laboratoare inteligente”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Pilonul VI. Proiectul […]
VIDEO | Captură de droguri cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Două persoane REȚINUTE pentru trafic de mare risc. Peste 600 de grame de substanțe interzise, confiscate
Captură de droguri cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Două persoane REȚINUTE pentru trafic de mare risc. Peste 600 de grame de substanțe interzise, confiscate Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a două […]
4 milioane de lei, compensaţie acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către operatorul de transport STP: Aviz din partea Consiliului Local
4 milioane de lei, compensaţie acordată de la bugetul local către operatorul de transport STP Alba Iulia: Aviz din partea Consiliului Local Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, plata unei compensații de 4 milioane de lei de la bugetul local către operatorul de transport în comun STP […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii, raportate în ultima săptămână. Numărul deceselor a ajuns la 78
Aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii, raportate în ultima săptămână. Numărul deceselor a ajuns la 78 Peste 96.000 de...
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia Un spațiu monocrom poate fi o declarație de...
Știrea Zilei
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de...
VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii
Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic Au început...
Curier Județean
VIDEO | Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție
Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție Curtea de...
FOTO | Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei
Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție Consilierii județeni ai PSD...
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil Administrația publică din comuna Mihalț anunță licitație public pentru închirierea unui imobil. 1....
Opinii Comentarii
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului Pe 19 februarie este marcată Ziua Națională...