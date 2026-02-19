VIDEO | Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție

Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție

Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat joi, 19 februarie 2026, raportul privind activitatea desfășurată în anul 2025, care evidențiază un volum de activitate de 211.672 de dosare la nivelul instanțelor din circumscripție.

Comparativ cu anul 2024, se constată o ușoară scădere a numărului total de cauze.

Potrivit documentației studiate, volumul total de activitate la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia a fost în anul 2025 de 211.672 de dosare.

Față de anul precedent, când s-au înregistrat 217.434 de dosare, scăderea este de 5.762 de cauze, respectiv -2,64%.

Numărul cauzelor nou intrate în anul 2025 a fost de 139.064, în scădere cu 13.032 de dosare (-8,56%) comparativ cu 2024. În același timp, stocul de dosare aflate pe rol la sfârșitul anului 2025 a crescut cu 6.730 de cauze față de perioada similară a anului anterior.

La nivelul Curții de Apel Alba Iulia, volumul total de activitate a fost de 12.540 de dosare în 2025, în scădere față de 12.893 în 2024, dar peste nivelul din 2023 (11.927).

Pe materii, cele mai multe cauze nou înregistrate au fost în materie civilă, cu un număr de 80.090 dosare, urmate de penal, 24.922 dosare, și administrativ și fiscal , 7.525 dosare.

Curtea de Apel Alba Iulia: Avem în continuare un număr mare de posturi vacante de judecători și grefieri

,,Pornind de la cifrele și datele ce pot fi prezentate, observăm că, din perspectiva numărului nou de dosare înregistrate a încetat tendința majoritară de creștere din ultimii ani și avem o scădere mai pronunțată a numărului de dosare. În condițiile în care situația personalului din instanțe nu s-a îmbunătățit, avem în continuare un număr mare de posturi vacante de judecători și grefieri, scăderea numărului de dosare nu s-a resimțit încă pozitiv în indicatorii de eficiență. Iar dacă comparăm cifrele de activitate pe ultimii 3 ani, se observă că deși în 2025 a scăzut numărul de dosare față de anul 2024, față de anul 2023 volumul de activitate este încă unul mai mare și sunt necesare eforturi susținute din partea personalului pentru a realiza un act de judecată înalt calitativ și eficient.

Deși adesea se spune că nimeni nu e de neînlocuit, experiența acestui an ne-a arătat contrariul. Fiecare magistrat și fiecare membru al personalului a contat prin competență, implicare și responsabilitate. Efortul depus a făcut posibilă funcționarea instanțelor în condiții dificile și a dat consistență actului de justiție”, se menționează în concluziile documentației.

