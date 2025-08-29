VIDEO | Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
A doua femeie pilot de F-16 din România, Bianca Botaș, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
Bianca Botaș a făcut parte din Promoția 2017 a colegiului militar albaiulian.
Bianca Botaș este acum pilot la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.
la Bucharest Air Show (BIAS) 2025, eveniment programat în perioada 29-31 august 2025, cei interesați o pot cunoaște și îi pot vedea de aproape avionul de vânătoare.
„Felicitări, Bianca pentru reușitele tale, suntem mândri de tine și îți dorim mult succes în carieră! Cer senin!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare Țeapa „Acoperișul” a făcut noi victime în Alba, însă persoanele păgubite și-au recuperat banii dați pentru reparații fictive prin implicarea oamenilor legii. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 august 2025, polițiștii […]
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov, un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani, în comuna […]
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe
ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe Un accident mortal a avut loc, joi, 28 august 2025, în jurul orei 21.20, pe DN15 E60, în afara localității Chețani, din județul Mureș. În accident au fost implicate o autoutilitară și două […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de...
Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor
Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un...
Știrea Zilei
VIDEO | Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia A...
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite
ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
Politică Administrație
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
Opinii Comentarii
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri
Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...