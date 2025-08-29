Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Lucian Daramus

Publicat

acum 15 minute

în

De

Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

A doua femeie pilot de F-16 din România, Bianca Botaș, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Bianca Botaș a făcut parte din Promoția 2017 a colegiului militar albaiulian.

Citește și: FOTO | Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România: „Vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”

Apulum Agraria 2025

Bianca Botaș este acum pilot la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

la Bucharest Air Show (BIAS) 2025, eveniment programat în perioada 29-31 august 2025, cei interesați o pot cunoaște și îi pot vedea de aproape avionul de vânătoare. 

„Felicitări, Bianca pentru reușitele tale, suntem mândri de tine și îți dorim mult succes în carieră! Cer senin!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

29 august 2025

De

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare Țeapa „Acoperișul” a făcut noi victime în Alba, însă persoanele păgubite și-au recuperat banii dați pentru reparații fictive prin implicarea oamenilor legii.  Potrivit IPJ Alba, la data de 28 august 2025, polițiștii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

29 august 2025

De

Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov, un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani, în comuna […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

29 august 2025

De

ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe Un accident mortal a avut loc, joi, 28 august 2025, în jurul orei 21.20, pe DN15 E60, în afara localității Chețani, din județul Mureș. În accident au fost implicate o autoutilitară și două […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern

REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de...
Actualitateacum 2 ore

Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor

Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 minute

VIDEO | Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia A...
Ştirea zileiacum 5 ore

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de minute

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite

ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier...
Curier Județeanacum 3 ore

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 34 de minute

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea