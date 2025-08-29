VIDEO | Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

A doua femeie pilot de F-16 din România, Bianca Botaș, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Bianca Botaș a făcut parte din Promoția 2017 a colegiului militar albaiulian.

Bianca Botaș este acum pilot la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

la Bucharest Air Show (BIAS) 2025, eveniment programat în perioada 29-31 august 2025, cei interesați o pot cunoaște și îi pot vedea de aproape avionul de vânătoare.

„Felicitări, Bianca pentru reușitele tale, suntem mândri de tine și îți dorim mult succes în carieră! Cer senin!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

