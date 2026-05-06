FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Un BMW a doborât un copac din zona parcării Electrica

ACCIDENT la Alba Iulia: O mașină a doborât un copac din zona parcării Electrica

Un eveniment rutier a avut loc miercuri, 6 mai 2026, în zona parcării Electrica din Alba Iulia, în jurul orei 14:40.

Din fericire, incidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, șoferul implicat neavând nevoie de intervenția salvatorilor sau de îngrijiri medicale. Totuși, un copac de dimensiuni reduse a fost doborât în urma impactului provocat de autoturismul marca BMW.

,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Conducătorul auto are la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta la sediul poliției, nefiind un eveniment rutier soldat cu victime.”, a precizat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

