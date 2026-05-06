Deputat PNL, fost ministru al Culturii: „Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”

Deputat PNL și fost ministru al Culturii: ,,Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”

Demiterea din fruntea Guvernului l-a transformat pe Ilie Bolojan într-un lider și mai puternic, consideră Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, vicepreședinte al partidului pentru regiunea Sud-Vest și președinte al organizației PNL Olt.

Liberalul Gigel Știrbu afirmă că înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier a produs un efect contrar celui dorit de adversarii politici. În loc să fie marginalizat, acesta ar fi câștigat mai multă vizibilitate și susținere în rândul electoratului reformist și al unei părți importante din PNL.

Deputatul PNL de Olt, fost ministru al Culturii, susține că PSD și AUR au contribuit, prin demersul lor, la întărirea imaginii lui Bolojan. Potrivit acestuia, fostul premier nu a fost slăbit pe scena politică, ci a devenit un simbol al luptei împotriva structurilor de putere tradiționale.

Mesajul integral publicat de Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, este următorul: PSD-istii sunt șocați de Bolojan. Crin Antonescu îl numește pe Ilie Bolojan „cel mai puternic personaj politic”.

L-au văzut demis de alianța PSD-AUR și au crezut că e momentul. În sfârșit, ușa se deschide, PSD zâmbește, vechea combinație revine, iar PNL se întoarce în poziția lui preferată din ultimii ani: partid istoric cu rol de anexă administrativă. Doar că Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus.

Asta este problema când încerci să dobori un om care începuse să devină simbol. Nu-l scoți din joc. Îl scoți din birou și îl pui pe afiș. Îl dai jos din Guvern și descoperi că partidul se strânge în jurul lui. Sigur, că nostalgia PSD nu moare, doar se abține. În PNL există mereu oameni care, când aud „nu mai facem alianță cu PSD”, simt o durere vagă în zona funcțiilor. Nu pot vota împotrivă, că bate vântul reformator prin partid. Dar nici pentru nu pot vota, că au amintiri. Contracte.

Prietenii. Stabilitate. Stabilitatea aceea caldă în care PSD conducea, iar PNL explica. Crin Antonescu a pus degetul pe rană: „Ilie Bolojan a fost un prim-ministru modest, ca să fiu elegant, paradoxal a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic de pe scenă.” E o frază grea, mai ales venind de la Crin, care știe câte ceva despre cum arată politica atunci când cineva pare să piardă, dar de fapt ocupă tot spațiul.

Și aici este paradoxul. Bolojan nu a fost întărit de prieteni. A fost întărit de dușmani. PSD și AUR au făcut pentru imaginea lui mai mult decât ar fi făcut zece consultanți, trei campanii și o sută de clipuri cu muzică motivațională. L-au atacat ca pe un premier incomod și l-au transformat în omul pe care sistemul l-a dat jos pentru că începuse să atingă rețelele.

Grindeanu a avut un plan. Să-l demită pe Bolojan din funcția de premier. Planul era frumos. Cinic, dar frumos. Numai că avea o problemă: presupunea că Bolojan este singur. Nu este.

PNL a votat să nu mai facă alianță cu PSD. USR a spus același lucru. Electoratul reformator vede în Bolojan omul lovit de alianța PSD-AUR. Iar Crin Antonescu, care nu poate fi suspectat că e fan-club Bolojan cu steag galben în balcon, spune public că omul poate fi cel mai puternic personaj politic de pe scenă. În acel moment, pentru tabăra PNL cu suflet de PSD, sunetul nu e politic. E medical. Bip. Bip. Bip.

Asta e ofensator pentru un anumit tip de liberal. Liberalul de ceremonie. Liberalul care iubește piața liberă, dar mai ales piața funcțiilor. Liberalul care vorbește despre dreapta, dar virează stânga când miroase a guvernare. Liberalul care spune „România are nevoie de stabilitate” exact în momentul în care stabilitatea înseamnă PSD înapoi la robinet.

Bolojan le strică viața. Pentru că îi obligă să aleagă. Ori cu PSD, ori cu reforma. Ori cu vechiul confort, ori cu riscul politic. Ori cu Grindeanu, ori cu electoratul care nu mai vrea să vadă PNL ținut în lesă roșie.

Și aici Grindeanu a calculat fără rost. A crezut că dacă Bolojan pierde Guvernul, pierde și PNL. Dar uneori demiterea nu este o execuție. Este o consacrare. Mai ales când te demite o alianță PSD-AUR. Asta nu e stigmat. E certificat de autenticitate pentru electoratul reformator.

Bolojan a fost demis de cei care vor să păstreze sistemul. Exact. Mulțumim, PSD. Campania se scrie singură.

Acum fotografia e simplă: PSD a câștigat moțiunea, dar Bolojan a câștigat PNL. Grindeanu a dat jos premierul, dar nu a reușit să-i ia partidul. Crin Antonescu spune că Bolojan este poate cel mai puternic personaj politic. Iar cei care sperau să-l vadă terminat descoperă că omul abia a devenit periculos.

Pentru că Bolojan premier era constrâns. Bolojan demis este liber. Liber să vorbească. Liber să acuze. Liber să organizeze PNL. Liber să stea lângă USR. Liber să spună că PSD a votat cu AUR. Liber să construiască tabăra reformatoare. Liber să întrebe, în fiecare zi, cine a produs deficitul, cine a blocat reformele, cine a muls companiile de stat și cine vrea acum să revină la robinet. Au crezut că au asistat la înmormântarea politică a lui Bolojan. Și au descoperit că era lansarea.

