FOTO | Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România: „Vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”

Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România

Trei aeronave F-16, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au aterizat, joi, 28 august 2025, în Baza Aeriană Borcea.

Acestea vor intra în dotarea escadrilei de vânătoare din cadrul Bazei Aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

Noul lot face parte din contractul semnat între guvernele celor două ţări privind achiziţia a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic iniţial şi un pachet complementar de bunuri şi servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

„Avioanele se alătură celor deja aflate în dotarea Forţelor Aeriene Române şi vor contribui la consolidarea capacităţii de apărare a României”, precizează Ministerul Apărării Naţionale.

Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave.

Recepţia întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025, conform Rador.

