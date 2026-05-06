Sport

9 mai 2026 | Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Alba Iulia devine capitala notului universitar în acest weekend.

Campionatul Național Universitar de Înot aduce în Orașul Marii Uniri peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, care se vor întrece în probe spectaculoase: 100 m liber, bras, spate și fluture, dar și ștafete 4×50 m liber și mixt, la masculin și feminin.

Evenimentul este organizat de Federația Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

„Vă invităm cu drag să urmăriți competiția și să susțineți sportivii din tribunele Bazinului Olimpic din Alba Iulia în data de 9 mai 2026, începând cu ora 10:00! Ne vedem acolo!”, au transmis reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 mai 2026

De

Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii aprilie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.  Fundașul naționalei a primit cele mai multe voturi […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră! Lovitură de începere sâmbătă, pe „Cetate”!

Unirea Ziarul

Publicat

acum 6 ore

în

6 mai 2026

De

Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră. Acesta va da lovitura de începere sâmbătă, 9 mai, pe „Cetate”, la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, la ora 18.00! Trandafir „Joe” Croitoru, magazionerul echipei de fotbal de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

5 mai 2026

De

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final Echipele din Bistra, de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, s-au impus la faza zonală a Cupei Satelor-Penny, disputată la Gura Râului (Sibiu), atât la Under 11, cât și la Under 13, […]

Citește mai mult