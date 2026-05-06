9 mai 2026 | Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Alba Iulia devine capitala notului universitar în acest weekend.

Campionatul Național Universitar de Înot aduce în Orașul Marii Uniri peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, care se vor întrece în probe spectaculoase: 100 m liber, bras, spate și fluture, dar și ștafete 4×50 m liber și mixt, la masculin și feminin.

Evenimentul este organizat de Federația Sportului Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

„Vă invităm cu drag să urmăriți competiția și să susțineți sportivii din tribunele Bazinului Olimpic din Alba Iulia în data de 9 mai 2026, începând cu ora 10:00! Ne vedem acolo!”, au transmis reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

