Albaiuliancă de 48 de ani, ,,țepuită” de 50.000 de lei: Cum a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere banii din contul personal
O albaiuliancă de 48 de ani a fost ,,țepuită” de 50.000 de lei de persoane necunoscute care au convins-o să transfere banii din contul personal.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Din primele date reiese faptul că, în cursul zilei de ieri, 5 mai 2026, persoane necunoscute ar fi determinat-o pe femeia de 48 de ani, sub pretextul că are de încasat o sumă din acțiuni vechi, respectiv ,,dividente din anii `90”, să efectueze mai multe transferuri din contul personal, în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea recuperării prejudiciului și identificării autorilor.
În acest context, vă reamintim câteva aspecte importante:
– Nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane pe care nu le cunoașteți!
– Nu furnizați date personale, bancare, de autentificare, chiar dacă vă spun că vă sună din partea unor instituții!
– Fiți vigilenți și nu acordați încredere unor necunoscuți!
