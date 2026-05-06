Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă
Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă
Restricții de circulație au fost anunțate astăzi, 6 mai 2026, între orele 09:00 și 16:00, pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la carosabil, aflate în perioada de garanție.
Circulația se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitări de viteză.
Se instituie restricții de circulație astăzi, 06.05.2026, în intervalul orar 09:00 – 16:00 pe autostrada A10, prima bandă și banda de urgență, km 16+500, calea 2 (sensul Turda-Sebeș) și km 14+100, calea 2, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Cluj.
Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.
Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, a mai transmis sursa citată.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Un BMW a doborât un copac din zona parcării Electrica
ACCIDENT la Alba Iulia: O mașină a doborât un copac din zona parcării Electrica Un eveniment rutier a avut loc miercuri, 6 mai 2026, în zona parcării Electrica din Alba Iulia, în jurul orei 14:40. Citește și: Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă Din […]
6 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
6 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Blaj pentru FURT: A sustras produse alimentare și de uz casnic dintr-un supermarket din oraș
Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Blaj pentru FURT: A sustras produse alimentare și de uz casnic dintr-un supermarket din oraș Un tânăr din județul Sibiu a fost reținut de polițiștii din Blaj pentru furt după ce a sustras produse alimentare și de uz casnic dintr-un supermarket din oraș. Potrivit IPJ Alba, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate
IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate Astăzi se...
Deputat PNL, fost ministru al Culturii: „Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”
Deputat PNL și fost ministru al Culturii: ,,Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus” Demiterea din fruntea Guvernului...
Știrea Zilei
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic Un bărbat...
Albaiuliancă de 48 de ani, ,,țepuită” de 50.000 de lei: Cum a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere banii din contul personal
Albaiuliancă de 48 de ani, ,,țepuită” de 50.000 de lei: Cum a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere banii...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Un BMW a doborât un copac din zona parcării Electrica
ACCIDENT la Alba Iulia: O mașină a doborât un copac din zona parcării Electrica Un eveniment rutier a avut loc...
Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă
Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă Restricții de circulație...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...