Bogdan Ilea

acum 56 de minute

Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș: Circulația se desfășoară pe o singură bandă

Restricții de circulație au fost anunțate astăzi, 6 mai 2026, între orele 09:00 și 16:00, pe autostrada A10, sensul Turda–Sebeș, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la carosabil, aflate în perioada de garanție.

Circulația se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitări de viteză.

Se instituie restricții de circulație astăzi, 06.05.2026, în intervalul orar 09:00 – 16:00 pe autostrada A10, prima bandă și banda de urgență, km 16+500, calea 2 (sensul Turda-Sebeș) și km 14+100, calea 2, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Cluj.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, a mai transmis sursa citată.

