Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal”
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal”
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a transmis, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare că, programul special de vizitare în minivacanța cu ocazia Zilei Naționale a României.
Programul special este următorul:
- sâmbătă, 28 noiembrie: 10:00 – 18:00
- duminică, 29 noiembrie: 10:00 – 18:00
- luni, 30 noiembrie: 10:00 – 18:00
- marți, 1 decembrie: 09:00 – 19:00
,,Vă invităm să descoperiți istoria, să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal și să vizitați expozițiile special pregătite pentru această sărbătoare, printre care „Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale”, „Episcopii Unirii”, expoziția de pictură pe sticlă „Lumina”, omagiul lui Constantin Brâncuși, exponatul lunii decembrie: Manuscrisul olograf „Momente din anul 1918”, „Din Alba Iulia, mesaje pentru România”.
Vă așteptăm să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, la Alba Iulia, în Capitala Marii Uniri!”, se arată în mesajul publicat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
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