Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, în municipiul Alba Iulia, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, vor avea loc o serie de manifestări la care vor participa militari și tehnică militară aparținând structurilor din Sistemul Național de Apărare.

Programul manifestărilor este următorul:

30 noiembrie 2026

Vor avea loc ceremonii militare de depunere de coroane și jerbe de flori la următoarele ansambluri monumentale:

Începând cu ora 09:30, la Monumentul „I.C. Brătianu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);

Începând cu ora 10:00, la Monumentul „Iuliu Maniu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);

Începând cu ora 11:00, la Monumentul „Mihai Viteazul” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”);

Începând cu ora 11:30, la Ansamblul monumental „Regele Ferdinand și Regina Maria” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”).

Începând cu ora 12:00, în Piața Tricolorului, va avea loc ceremonia de arborare a Drapelului Național al României. Detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și din Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

1 decembrie 2026

Începând cu ora 12:00, va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”. Detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”.

Începând cu ora 14:30, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, se va desfășura ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă.

La activitate vor participa 23 de detașamente de defilare pe jos, însumând aproximativ 1.300 de militari din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Brigăzii 18 ISR „Decebal”, Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”, structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu, Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, Grupării Mobile de Jandarmi Mureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Penitenciarului Aiud, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

De asemenea, la defilare vor participa reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, ai Crucii Roșii Române – Filiala Alba Iulia și ai Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I”.

Vor defila, de asemenea, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre, printre care vehicule de luptă COBRA II, VAMTAC și JLTV, sisteme de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, precum și autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale Crucii Roșii Române. În dispozitivul de defilare vor fi incluse și mijloace tehnice de luptă din Polonia și Portugalia, aparținând structurilor aliate din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Componenta aeriană va fi reprezentată de elicoptere IAR 330 M, elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și aeronave F-16 Fighting Falcon aparținând Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Pentru buna desfășurare a manifestărilor, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în data de 29 noiembrie, în intervalul orar 13:00–17:00, va avea loc un antrenament general.

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