Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, în municipiul Alba Iulia, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, vor avea loc o serie de manifestări la care vor participa militari și tehnică militară aparținând structurilor din Sistemul Național de Apărare.
Programul manifestărilor este următorul:
30 noiembrie 2026
Vor avea loc ceremonii militare de depunere de coroane și jerbe de flori la următoarele ansambluri monumentale:
- Începând cu ora 09:30, la Monumentul „I.C. Brătianu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);
- Începând cu ora 10:00, la Monumentul „Iuliu Maniu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);
- Începând cu ora 11:00, la Monumentul „Mihai Viteazul” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”);
- Începând cu ora 11:30, la Ansamblul monumental „Regele Ferdinand și Regina Maria” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”).
- Începând cu ora 12:00, în Piața Tricolorului, va avea loc ceremonia de arborare a Drapelului Național al României. Detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și din Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.
1 decembrie 2026
- Începând cu ora 12:00, va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”. Detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”.
- Începând cu ora 14:30, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, se va desfășura ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă.
- La activitate vor participa 23 de detașamente de defilare pe jos, însumând aproximativ 1.300 de militari din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Brigăzii 18 ISR „Decebal”, Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”, structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu, Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, Grupării Mobile de Jandarmi Mureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Penitenciarului Aiud, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.
- De asemenea, la defilare vor participa reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, ai Crucii Roșii Române – Filiala Alba Iulia și ai Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I”.
Vor defila, de asemenea, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre, printre care vehicule de luptă COBRA II, VAMTAC și JLTV, sisteme de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, precum și autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale Crucii Roșii Române. În dispozitivul de defilare vor fi incluse și mijloace tehnice de luptă din Polonia și Portugalia, aparținând structurilor aliate din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est.
Componenta aeriană va fi reprezentată de elicoptere IAR 330 M, elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și aeronave F-16 Fighting Falcon aparținând Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.
Pentru buna desfășurare a manifestărilor, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în data de 29 noiembrie, în intervalul orar 13:00–17:00, va avea loc un antrenament general.
Compartiment informare şi relaţii publice
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal”
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal” Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a transmis, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare că, programul special de vizitare în minivacanța cu […]
28-29 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 28-29 noiembrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
Video | Adrian Cristea și Irina Dan, Miss și Mister Unirea 2026: Aura Muntean și Alexandru Vîrciu, Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
Adrian Cristea și Irina Dan, Miss și Mister Unirea 2026: Aura Muntean și Alexandru Vîrciu, Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia Balul Bobocilor 2026 al Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, desfășurat vineri, 27 noiembrie 2026, a adus în prim-plan talentul, creativitatea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
28-29 noiembrie 2026 | Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade România intră sub asediul...
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce...
Știrea Zilei
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public: „Transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației”. Lista
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile...
Foto | Alba Iulia se pregătește de 1 Decembrie 2026: Militari români, portughezi și polonezi repetă împreună pentru parada de Ziua Națională
Alba Iulia se pregătește de 1 Decembrie 2026: Militari români, portughezi și polonezi repetă împreună pentru parada de Ziua Națională...
Curier Județean
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre...
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal”
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să...
Politică Administrație
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!...
Opinii Comentarii
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă...