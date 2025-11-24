Rămâi conectat

VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa

Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa

Un bărbat de 56 de ani a fost reținut după ce ar fi forțat sistemul de închidere al ușii de acces în imobil și l-ar fi distrus pentru a intra în imobilul unde locuia nepoata sa. A încălcat ordinul de protecție.

Potrivit IPJ Alba, data de 23 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, violare de domiciliu și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, la data de 23 noiembrie 2025, în jurul orei 18.30, bărbatul a pătruns în incinta imobilului nepoatei sale, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 25 iulie 2025, pe o perioadă de 12 luni, prin aceea că s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de femeie.

Totodată, bărbatul ar fi forțat sistemul de închidere al ușii de acces în imobil și l-ar fi distrus.

În cursul zilei de azi, 24 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

