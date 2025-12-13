VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT: A furat bunuri în valoare de 7.000 de lei de 1 Decembrie. Este cercetat

Un bărbat, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi furat, în data de 1 Decembrie, bunuri în valoare de 7.000 de lei dintr-un imobil.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în data de 1 Decembrie 2025, ar fi pătruns, fără drept, pe proprietatea unui bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Blaj, și ar fi sustras din imobilul acestuia bunuri, în valoare de 7.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

