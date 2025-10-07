VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului

Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului

Un bărbat de 39 de ani din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru nerespectarea ordinului de protecție și pentru amenințări adresate fostei concubine.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 octombrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 6 octombrie 2025, bărbatul nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de Judecătoria Aiud, la data de 24 iulie 2025, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri de fosta sa concubină, în vârstă de 28 de ani, din Aiud. Mai mult, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

În cursul zilei de azi, 7 octombrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru a fi dispuse măsuri legale.

Cercetările sunt continuate.

